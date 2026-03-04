Olympijský pár porazil v boji o MS skip Klíma s manželkou, ale... Komplikace s těhotenstvím
Mistrovství republiky v curlingu smíšených dvojic ovládl skip českého mužského týmu na olympijských hrách v Itálii Lukáš Klíma s manželkou Petrou. V jedenácti zápasech v celém turnaji v Praze prohráli pouze jedno z finálových utkání a zajistili si právo startu na dubnovém světovém šampionátu v Ženevě.
O účasti se teprve rozhodnou. "Manželka je v pátém měsíci, takže budeme muset zhodnotit, jestli jsme schopní to zvládnout za ty necelé dva měsíce nebo už nikoli. Jestli by to bylo už spíš na škodu, kdybychom jeli my. Pro nás je to teď o tom zvážit, jestli to vůbec je reálné," řekl Klíma České televizi.
Druhé místo obsadili Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, kteří v mixu reprezentovali na nedávné olympiádě. Bronz získali Klára Cihlářová a Tomáš Macek, kteří odsunuli na čtvrtou příčku Zuzanu a Tomáše Paulovy, účastníky olympijských her v Pekingu 2022.