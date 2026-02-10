Předplatné

OKTAGON 84: Kozma vs. Wittner - program, hlavní karta a kde sledovat živě?

OKTAGON 84
OKTAGON 84Zdroj: Foto: oktagonmma.com
Slovenský bojovník Oktagonu Ronald Paradeiser
Slovenský bojovník Oktagonu Ronald Paradeiser
Tomáš Mudroch na triumf ze Třince navázal dalším finišem v Mnichově
Tomáš v Oktagonu zatím neprohrál.
Bojovník Oktagonu Jakub Batfalský
Bojovník Oktagonu Jakub Batfalský
David Kozma v dobrém rozmaru na vážení
10
Fotogalerie
Oktagon
Začít diskusi (0)

Už v sobotu 14. února, přímo na Valentýna, čeká fanoušky v Ostravě comeback jednoho z nejoblíbenějších českých bijců. David Kozma se vrací do klece a chce zapomenout na tvrdé prohry z posledních duelů. Soupeřem mu bude Jozef Wittner, který odmítá roli pouhé rozcvičky pro bývalého šampiona. Hlavním zápasem galavečera OKTAGON 84 bude titulová bitva ve welterové váze mezi Ronaldem Paradeiserem a Kaikem Britem, která slibuje mimořádně atraktivní podívanou. Další informace naleznete v článku.

Program a hlavní karta Oktagon 84

Zápasníci

Váhová kategorie

Ronald Paradeiser (SR) vs. Kaik Brito (Bra.)

Welterweight (Titulový zápas)

David Kozma (ČR) vs. Jozef Wittner (SR)

Welterweight

Tomáš Mudroch (ČR) vs. Fedor Duric (Něm.)

Lightweight

Jakub Batfalský (ČR) vs. Eugen Black-Dell (Něm.)

Featherweight

Matěj Kuzník (ČR) vs. Hafeni Nafuka (Něm.)

Catchweight 73 kg

PRELIMS

Jan Široký (ČR) vs. František Fodor (SR)

Lightweight

Vašek Klimša (ČR) vs. Brajan Przysiwek (Pol.)

Middleweight

Petr Bartoněk (ČR) vs. Endrit Brajshori (Něm.)

Welterweight

Lukáš Zavičák (ČR) vs. Jack Maguire (Ir.)

Featherweight

FREE PRELIMS

Adam Havran (ČR) vs. Oskar Staszczak (Pol.)

Welterweight (Free Prelims)

Kde sledovat OKTAGON 84 živě?

  • Premier Sport 3 Extra

OKTAGON 84  můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů T-Mobile a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.

  • OKTAGON TV

Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.

Požadavky na sledování Oktagon TV

 

Stolní počítače

Mobilní zařízení

Operační systém

Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší

Android 12 / iOS 15 a novější

Prohlížeč

Google Chrome 116 a vyšší
Safari 15 a vyšší
Microsoft Edge 123 a vyšší

Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší

Další požadavky

Procesor min. 1,6 GHz
Paměť RAM min. 8 GB
Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.

 

Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 84

Ronald Paradaiser vs. Kaik Brito - získá Paradaiser pás ve welteru?

V bitvě o titul se můžeme těšit na parádní postojářskou válku. Slovenský ranař se pyšní celou řadou úspěchů a patří mezi stálice organizace OKTAGON. Během kariéry prověřil jména jako Buchinger, Brichta, Ryšavý nebo Torres. Naposledy si na galavečeru s pořadovým číslem 80 poradil s Geraldem Netem, kterého ukončil ve druhém kole TKO. Paradeiser si chce dokráčet pro opasek a korunovat své úspěšné období.

Proti němu se postaví Kaik Brito, který má v životopisu rovněž skalpy zajímavých borců, ať už jde o Petra Knížete, Iona Surdu, Davida Kozmu nebo Andreje Kalašnika. Naposledy ovládl boj s Lutterbachem, kterého „vypnul“ už za 1:43 prvního kola.

David Kozma vs. Jozef Wittner - Comeback "Růžového pantera"

Růžový panter se vrací a chce všem dokázat, že do sportovního důchodu rozhodně nepatří. Kde jinde by se mu to mělo povést než před domácím publikem v Ostravě? David Kozma má za sebou těžké bitvy a stále zůstává nejdéle vládnoucím šampionem welteru v OKTAGONu – o trůn přišel až po čtyřech letech, kdy ho sesadil právě Kaik Brito. Poslední zápasy však rodákovi z Karviné nevyšly a několikrát padl hned v prvním kole. Střet se slovenským ranařem tak může být posledním pokusem o návrat mezi absolutní elitu.

Jozef Wittner je však všechno, jen ne boxovací pytel na rozehřátí. Slovenský bojovník si prošel organizacemi RFA, Cage MMA i americkou PFL. Nyní plánuje stylový návrat do žluto-černé klece, se kterou se loučil triumfem nad Robertem Pukačem. Tedy nad mužem, který má na kontě skalp právě „Růžového pantera“.

Tomáš Mudroch vs. Fedor Durić - Ostravský expres chce mezi špičku lehké váhy

Ostravský expres chce vletět mezi elitu a nastolit svou hrůzovládu. Z devíti zápasů prohrál jediný, a to v roce 2023 na body. Od té doby táhne šňůru šesti výher v řadě, přičemž všechny soupeře ukončil už v prvním kole. Jeho rekordem je bleskové KO za pouhých 19 vteřin! Před domácími fanoušky chce potvrdit, že je hoden titulových bitev v lehké váze.

Proti němu stojí německý talent se srbskými kořeny Fedor Durić. Ten chce rovněž dokázat, že patří k evropské špičce. U jednadvacetiletého ranaře svítí, stejně jako u jeho ostravského soka, solidní bilance 8-1, přičemž šestkrát zvítězil před limitem.

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů