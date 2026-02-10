OKTAGON 84: Kozma vs. Wittner - program, hlavní karta a kde sledovat živě?
Už v sobotu 14. února, přímo na Valentýna, čeká fanoušky v Ostravě comeback jednoho z nejoblíbenějších českých bijců. David Kozma se vrací do klece a chce zapomenout na tvrdé prohry z posledních duelů. Soupeřem mu bude Jozef Wittner, který odmítá roli pouhé rozcvičky pro bývalého šampiona. Hlavním zápasem galavečera OKTAGON 84 bude titulová bitva ve welterové váze mezi Ronaldem Paradeiserem a Kaikem Britem, která slibuje mimořádně atraktivní podívanou. Další informace naleznete v článku.
Program a hlavní karta Oktagon 84
Zápasníci
Váhová kategorie
Ronald Paradeiser (SR) vs. Kaik Brito (Bra.)
Welterweight (Titulový zápas)
David Kozma (ČR) vs. Jozef Wittner (SR)
Welterweight
Tomáš Mudroch (ČR) vs. Fedor Duric (Něm.)
Lightweight
Jakub Batfalský (ČR) vs. Eugen Black-Dell (Něm.)
Featherweight
Matěj Kuzník (ČR) vs. Hafeni Nafuka (Něm.)
Catchweight 73 kg
PRELIMS
Jan Široký (ČR) vs. František Fodor (SR)
Lightweight
Vašek Klimša (ČR) vs. Brajan Przysiwek (Pol.)
Middleweight
Petr Bartoněk (ČR) vs. Endrit Brajshori (Něm.)
Welterweight
Lukáš Zavičák (ČR) vs. Jack Maguire (Ir.)
Featherweight
FREE PRELIMS
Adam Havran (ČR) vs. Oskar Staszczak (Pol.)
Welterweight (Free Prelims)
Kde sledovat OKTAGON 84 živě?
- Premier Sport 3 Extra
OKTAGON 84 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů T-Mobile a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.
- OKTAGON TV
Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.
Požadavky na sledování Oktagon TV
Stolní počítače
Mobilní zařízení
Operační systém
Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší
Android 12 / iOS 15 a novější
Prohlížeč
Google Chrome 116 a vyšší
Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší
Další požadavky
Procesor min. 1,6 GHz
Rychlost internetu min.10 Mbps/s
Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.
Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 84
Ronald Paradaiser vs. Kaik Brito - získá Paradaiser pás ve welteru?
V bitvě o titul se můžeme těšit na parádní postojářskou válku. Slovenský ranař se pyšní celou řadou úspěchů a patří mezi stálice organizace OKTAGON. Během kariéry prověřil jména jako Buchinger, Brichta, Ryšavý nebo Torres. Naposledy si na galavečeru s pořadovým číslem 80 poradil s Geraldem Netem, kterého ukončil ve druhém kole TKO. Paradeiser si chce dokráčet pro opasek a korunovat své úspěšné období.
Proti němu se postaví Kaik Brito, který má v životopisu rovněž skalpy zajímavých borců, ať už jde o Petra Knížete, Iona Surdu, Davida Kozmu nebo Andreje Kalašnika. Naposledy ovládl boj s Lutterbachem, kterého „vypnul“ už za 1:43 prvního kola.
David Kozma vs. Jozef Wittner - Comeback "Růžového pantera"
Růžový panter se vrací a chce všem dokázat, že do sportovního důchodu rozhodně nepatří. Kde jinde by se mu to mělo povést než před domácím publikem v Ostravě? David Kozma má za sebou těžké bitvy a stále zůstává nejdéle vládnoucím šampionem welteru v OKTAGONu – o trůn přišel až po čtyřech letech, kdy ho sesadil právě Kaik Brito. Poslední zápasy však rodákovi z Karviné nevyšly a několikrát padl hned v prvním kole. Střet se slovenským ranařem tak může být posledním pokusem o návrat mezi absolutní elitu.
Jozef Wittner je však všechno, jen ne boxovací pytel na rozehřátí. Slovenský bojovník si prošel organizacemi RFA, Cage MMA i americkou PFL. Nyní plánuje stylový návrat do žluto-černé klece, se kterou se loučil triumfem nad Robertem Pukačem. Tedy nad mužem, který má na kontě skalp právě „Růžového pantera“.
Tomáš Mudroch vs. Fedor Durić - Ostravský expres chce mezi špičku lehké váhy
Ostravský expres chce vletět mezi elitu a nastolit svou hrůzovládu. Z devíti zápasů prohrál jediný, a to v roce 2023 na body. Od té doby táhne šňůru šesti výher v řadě, přičemž všechny soupeře ukončil už v prvním kole. Jeho rekordem je bleskové KO za pouhých 19 vteřin! Před domácími fanoušky chce potvrdit, že je hoden titulových bitev v lehké váze.
Proti němu stojí německý talent se srbskými kořeny Fedor Durić. Ten chce rovněž dokázat, že patří k evropské špičce. U jednadvacetiletého ranaře svítí, stejně jako u jeho ostravského soka, solidní bilance 8-1, přičemž šestkrát zvítězil před limitem.