OKTAGON 85: Severino vs. Kakhorov – program, fight card, kde sledovat živě?
Už dnes 7. března se odehraje strhující podívaná. Hlavním tahákem bude titulová bitva v bantamové váze mezi Igorem Severinem a Khurshedem Kakhorovem. Fanoušci se mohou těšit i na další atraktivní duely, v nichž se představí Christian Eckerlin proti Matouši Kohoutovi nebo Marek Bartl proti Tyronu Pfeiferovi. Kompletní program, složení hlavní karty a další podrobnosti naleznete v tomto článku.
Program a hlavní karta OKTAGON 85
Program galavečera OKTAGON 85 začíná od 18:00. Free Prelims budou ke sledování volně na youtube. Hlavní zápas bude k vidění cca od 23:00.
Zápasníci
Váhová kategorie
Igor Severino (Bra.) vs. Khurshed Kakhorov (Něm.)
Bantamweight (Titulový zápas)
Christian Eckerlin (Něm.) vs. Matouš Kohout (ČR)
Catchweight 80 kg
Deniz Ilbay (Něm.) vs. Adrian Hamerski (Pol.)
Catchweight 69 kg
Raul Lemberanskij (Něm.) vs. Ali Gündüz (Něm.)
Bantamweight
Ruben Wolf (Něm.) vs. Olutobi Kalejaiye (Něm.)
Heavyweight
Marek Bartl (ČR) vs. Tyrone Pfeifer (Něm.)
Welterweight
PRELIMS
Mohammed Walid (Něm.) vs. Abdullah Sultani (Něm.)
Catchweight 59 kg
Denis Frimpong (Ir.) vs. Tomáš Cigánik (SK)
Catchweight 73 kg
Veronika Smolková (SK) vs. Stephanie Egger (Švýc.)
Catchweight 59 kg
Shawn Marcos da Silva (Něm.) vs. Matheus Severino (Bra.)
Flyweight
FREE PRELIMS
Michael Obodozie (Něm.) vs. Sebastian Horvath (SK)
Welterweight
Kde sledovat OKTAGON 85 živě?
- Premier Sport 3 Extra
OKTAGON 85 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů T-Mobile a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.
- OKTAGON TV
Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.
Požadavky na sledování Oktagon TV
Stolní počítače
Mobilní zařízení
Operační systém
Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší
Android 12 / iOS 15 a novější
Prohlížeč
Google Chrome 116 a vyšší
Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší
Další požadavky
Procesor min. 1,6 GHz
Rychlost internetu min.10 Mbps/s
Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.
Nejzajímavější zápasy v turnaji OKTAGON 85
Igor Severino vs. Khurshed Kakhorov – bitva o krále bantamu
Souboj o uvolněný trůn bantamové divize slibuje atraktivní podívanou. Brazilec Igor Severino ukončil osm ze svých devíti vítězných zápasů před limitem. Do Oktagonu vtrhl na turnaji s pořadovým číslem 65, kde na body přetlačil Jonase Mågårda. Dvaadvacetiletý supertalent se měl o titul utkat už s Jackem Cartwrightem na turnaji OKTAGON 74, ze zápasu však sešlo. Nyní dostává novou šanci.
Do cesty se mu postaví německý válečník Khurshed Kakhorov, kterého čeká v organizaci premiéra. Přezdívku „Killer“ nedostal náhodou – v postoji je extrémně nebezpečný. V organizaci PFL drtil jednoho soupeře za druhým, stal se historicky prvním šampionem tamní pyramidy i bývalým mistrem organizace EFM. Teď chce ovládnout i Oktagon.
Christian Eckerlin vs. Matouš Kohout
Jedna z největších německých sportovních hvězd se touží vrátit na vítěznou vlnu a přiblížit se titulovým vavřínům. „Král Německa“ chce po dvou tvrdých porážkách dokázat, že v devětatřiceti letech nepatří do starého železa. Cíl je jasný: dominantní vítězství, ideálně doručené rychlým knockoutem.
Proti němu stane český bijec Matouš Kohout, který hodlá potvrdit, že patří k evropské elitě s mistrovskými ambicemi. Na svém kontě má řadu cenných skalpů. V posledním souboji s nadějným Hafeni Nafukou ukázal solidní práci na zemi a předvedl, že zdaleka není jen jednostranným postojářem.
Marek Bartl vs. Tyrone Pfeifer
Marek Bartl sice nemá na první pohled oslnivý rekord a do klece nastoupí opět v roli outsidera, rodák z Přerova však už nejednou šokoval favority. Na německé půdě dokázal opakovaně umlčet domácí publikum, což mu vyneslo přezdívku „Kat Němců“. Zkušený bojovník prošel velkou proměnou – z čistokrevného postojáře se slabinou v boji na zemi se přetransformoval v komplexního MMA zápasníka.
Tyrona Pfeifera čeká pod žluto-černou vlajkou premiéra. Přichází s pověstí obávaného finišera, který umí rozhodovat submisí i tvrdým KO. Naposledy triumfoval nad Jozefem Wittnerem v organizaci Cage MMA, kde získal titul. Nyní si brousí zuby na welterovou divizi Oktagonu.