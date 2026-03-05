Adamczyková slavila stříbro v hospodě u Punčocháře: Tanec u výčepu!
Stříbrná snowboarďačka z Milána Eva Adamczyková (32) si stoupla na hospodskou židličku u výčepu v restauraci U Matěje, která patří věhlasnému kuchaři Janu Punčocháři, jako na olympijskou bednu.
V bocích se pak rozvlnila jako při jízdě přes boule a jala se proslovu před kolegy od svahu. Kromě stříbrné placky z letošních Her se přijela do Dejvic pochlubit i dalšími – zlatem ze Soči a bronzem z Pchjongčchangu, která vyhrála ještě za svobodna a bez malého Kryštůfka.
Bude pokračovat?
Světový pohár v Turecku, kam se teď snowboardcrossaři přesouvají, se Evě do plánů nehodí. "Hrozně jsme to řešili v lednu. Rovnou jsem říkala, že do Turecka se mi nechce i tím, že to je poměrně brzo po olympiádě. Teď jsme byli na Dolní Moravě a zítra bych odjížděla. Takže kvůli rodině jsem se rozhodla, že ne," vysvětlila Adamczyková na pondělní tiskovce.
A co bude dál? Svou sportovní budoucnost po olympiádě zatím neměla čas řešit. "Bylo to dost náročné. Marek začal pracovat, takže doma se míjíme. My jsme teď byly na Dolní Moravě se ségrou a Marek pracoval tady v Praze. Takže si to nechávám na období po sezoně, až budeme v klidu na dovolené nebo tak. Aby na to měl člověk nějaký příčetný úsudek," dodala dvaatřicetiletá závodnice.