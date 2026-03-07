Český bijec kolaboval už před bitvou: Drama na váze!
Únava ze shazování kilogramů, nebo stres z dnešního souboje s Němcem Pfeifrem? Český bijec Marek Bartl (32) prošel včerejším vážením až na druhý pokus. Navíc vypadal, že každou chvíli omdlí!
Nejdřív vrazil do moderátora přenosu, za plentou se mu pak zavírala víčka a měl co dělat, aby udržel rovnováhu. „S váhou hodně bojoval. Už ve čtvrtek bylo vidět, že mu shazování absolutně nechutná. Už v letadle mu nebylo vůbec dobře,“ prozradil šéf Oktagonu Novotný. Bude to dnes večer výrazně lepší?
Oktagon 85
Do Hamburku připlouvá MMA show na palubě s králem Německa Eckerlinem! Turnaj OKTAGON 85 začíná dnes v 18:00. Sledujte živě na www.oktagon.tv nebo na Premier Sport 3.
Už dnes!