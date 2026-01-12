Další plán Fleuryho: extrémní hubnutí a Muradov! Tituly ze tří divizí? Snový scénář, říká
Irský nájezdník se nesmazatelně zapsal do historie Oktagonu. Will Fleury během dvou let v černo-žluté stáji porazil její největší jména a ovládl tituly polotěžké a těžké váhy. Na závěrečném turnaji loňského roku 28. prosince porazil favorizovaného Slováka Martina Budaye. Ten se do Evropy vrátil po štaci v UFC, kde si vydobyl skvělou bilanci 7:1. O dvacet kilo lehčí Fleury šokoval pražskou O2 arenu, když obra skolil v prvním kole K.O. Teď plánuje další megazápas, kvůli kterému je ochoten podstoupit extrémní hubnutí.
O případné výhře nad Budayem irský šampion v posledních měsících opakovaně mluvil jako o životním milníku. Z triumfu, který dokázal těsně před koncem roku, se však šestatřicetiletý Will Fleury dlouho radovat nedokázal. „Ale ano, vítězství bylo skvělé. Moc jsem si užil zápas i oslavy, ale teď už je to minulost. Zase koukám vpřed a přemýšlím, co mě čeká, co dalšího ještě dokážu,“ směje se dvojnásobný šampion Oktagonu.
Od vaší životní výhry přitom uběhlo pár dní a vy už jste to hodil za hlavu?
„Ano. Porazit Martina, který do Oktagonu přicházel s úžasným skóre z UFC, bylo samozřejmě skvělé, ale již se to stalo a já nejsem typ člověka, který by tím dlouho žil. Vždy hledím vpřed a chci posouvat svůj odkaz. Nemyslete si však, že jsem vítězství pořádně neoslavil. Hned den po boji měl jeden z mých nejlepších kamarádů svatbu, a tak jsem spal jen pětačtyřicet minut a vydal se zpět do Irska. A na svatbě oslavy pokračovaly. Pařil jsem a užíval si pět dní, než jsem si řekl, že už by to zas chtělo naskočit do normálního života. (směje se) Teď jsem zpátky v tréninku.“
A když už jste tedy nechal výhru z O2 areny za sebou, jaké máte vyhlídky na další zápasy? Hned vyhlášení verdiktu za vámi do klece přišel vyzyvatel Daniel Škvor.
„Daniel si titulovou šanci v polotěžké divizi zaslouží, ale příští týden jde prý na operaci (menisku, pozn. redakce) a nevím, kdy bude schopen startovat. Budu si o tom muset promluvit s organizací. Líbilo se mi bojovat na dubnovém turnaji v Liberci, ale nevím, jestli to soupeř stihne. Nicméně zrovna se mi podařila obrovská věc, porazil jsem někdejší světovou dvanáctku z UFC. Myslím, že co by ještě víc rozjelo momentum, které teď mám, by byl přestup do střední váhy. Stal bych se prvním bojovníkem, jenž by držel tři tituly najednou. Byl bych šampionem od osmdesáti čtyř až do sto dvaceti kil. To by mě skutečně zajímalo.“
Co by takový přestup vyžadoval?
„Teď mám sto pět kilo. Kdybych zhubl na devadesát šest, zvládl bych splnit limit střední váhy (83,9 kg) za dva týdny. Musel bych proto zhubnout asi osm nebo devět kilo svalů. Určitě by to nebylo jednoduché.“
Nebojíte se, aby neměla takhle extrémní fyzická změna negativní dopad na váš výkon?
„Já ale strávil ve střední váze drtivou většinu kariéry. Teprve před třemi roky jsem přešel do polotěžké divize. Další přechod do těžké váhy vyžadoval, abych jedl mnohem víc než normálně, a přesto patřím mezi nejlehčí těžkotonážníky. Jen si vzpomeňte na Budaye, který přirozeně váží přes sto dvacet kilo. Abych se však úplně nevyhnul vaší otázce, ano, musím si dát pozor a postupovat rozumně. Už jsem měl konzultaci s naším týmovým nutričním poradcem. Když jsem mu řekl, co chci udělat, vytřeštil na mě oči a potvrdil mi, že to budu mít těžké. Budu postupovat profesionálně a zvládnu to. Moc si s tím hlavu nelámu. Všichni řeší detaily ale hlavní je přeci být dobrý v zápasení. Na to se soustředím.“
Střední divize patří mezi nejkvalitnější v Oktagonu. Nejvyšší příčky zaujímají bijci ze světové top padesátky, Machmud Muradov, Kerim Engizek a Krysztof Jotko. S kým byste se utkal nejraději?
„Všichni mě jako soupeři moc lákají. I Matěj Peňáz, ale nevím, jestli ten zůstane v organizaci. Nejvíce bych chtěl zápasit s Muradovem. Ten má světové kvality. Byl v UFC na hraně top patnáctky, má za sebou skvělé výsledky. Byl by určitě taky největší výzvou ze všech, které jste zmínil. Engizek je taky dobrý, ale Muradov je za mě jednička. Pokud by se mi podařilo přestoupit do střední váhy, porazit Muradova a stát se prvním šampionem tří váhových kategorií… Sakra, to bych sám na sebe udělat velký dojem. (směje se) Dá se říct, že v tuto chvíli po tom, co už mám za sebou, je tohle můj snový scénář.“