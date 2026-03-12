Lyžařka Vonnová ukázala novou vychytávku: Jezdí jako drak!
Má za sebou několik velmi náročných operací, ale už zase dře v posilovně. Legendární lyžařka Lindsey Vonnová se navíc momentálně prohání velkou rychlostí nejen po svém bytě. Pořídila si totiž šikovného pomocníka, který jí umožní být v běžném životě téměř stejně rychlá, jako bývala na zasněžených svazích.
„Mám nová kolečka,“ hlásí nadšeně v novém příspěvku na sociálních sítích nezdolná americká sportovkyně. Už minulý týden se fanouškům pochlubila videem zachycujícím její tvrdý trénink v posilovně. Mezi stroji se sice musela přesouvat na invalidním vozíku, jinak ale dělá všechno pro to, aby co nejvíce zabránila ztrátě svalové hmoty.
Teď ovšem svůj nástroj vyměnila za mnohem praktičtější řešení. „Budu se takto chvíli pohybovat, ale je to lepší než na vozíku,“ pochvaluje si novou vychytávku. Tou je elektrické vozítko, se kterým může bez potíží brázdit i chodby svého domu. Stačí jí jen nasednout, chopit se řídítek a přidat rychlost.
K novému dopravnímu prostředku si slavná lyžařka vytvořila docela osobní vztah. „Říkám mu Speedy,“ prozradila svým fanouškům. Speedy se tak stal oficiálně novým a momentálně zcela nepostradatelným členem rodiny Vonnových.