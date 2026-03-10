Sáblíková při rozlučce klopila štamprli a...: Odzbrojila dvě legendy!
Tak na tu úžasnou kariéru! Martina Sáblíková (38) si s rychlobruslařskými kolegyněmi po svém úplně posledním závodě vychutnala zaslouženou štamprli.
„Slza ukápla,“ přiznala česká šampionka. V ikonické nizozemské hale Thialf ale předtím dojemně zaskočila i dva slavné bardy. Nejprve to byl její trenér Petr Novák (77), jemuž se Martina chtěla odvděčit za společných 21 let u ledu. Nechala mu proto vyrobit speciální bundu s nápisem »legendární kouč«. Když si ji Novák oblékal, oči se mu hrdě leskly...
Podobné emoce pak přepadly nizozemského reportéra Berta Maalderinka (62), jehož Martina při rozhovoru totálně odzbrojila. Zjistila si totiž, že i pro populárního televizního veterána je to jeho poslední sportovní akce a popřála mu v přímém přenosu hodně štěstí a zdraví do důchodu. „No není to úžasné, jak se na něj česká královna připravila?!“ dojímali se pak ve studiu kanálu NOS.