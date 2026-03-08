Legenda Sáblíková: Poslední závod, místo i aplaus. Vysmátá do důchodu!
Finito. Šlus. Definitivní konec. Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková (38) má za sebou poslední závod své úchvatné kariéry. S exhibiční tečkou!
V nizozemské mekce rychlobruslení – stadionu Thialf – skončila sice na trati 3000 metrů úplně poslední, mělo to ale dojemný důvod. Martina totiž v závěrečném kole místo dupání do klapaček zvolnila, aby poděkovala zaplněným tribunám.
A při čestném kolečku si úplně naposledy všemi smysly vychutnala ohlušující aplaus! „Byl to nejuvolněnější závod mého života. Vždyť já se jen smála! Ani se nedá popsat, co jsem prožívala. Celá hala vstala a skandovala moje jméno. Zažila jsem prostě obrovskou vděčnost,“ říkala pohnutě Sáblíková.
Teď už nejúspěšnější zimní olympioničku české historie čeká zasloužený sportovní důchod. Jestli se vrhne na trenérskou dráhu, to si prý rozmyslí během následujících měsíců.