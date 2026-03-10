Trapas ministra sportu Šťastného: Z Američanek vyrobil Češky!

Šťastný vyrobil z Amerických sportovkyň Češky.

Proč se zdržovat výrobou vlastního přáníčka, obšlehnu to loňské americké a mám klídek. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé sobě, 55) si pořádně naběhl, když se v neděli vytasil na sociálních sítích s gratulací k MDŽ.

„Milé sportovkyně, přeji vám krásný Mezinárodní den žen a děkuji za energii a vytrvalost, se kterou každý den vyhráváte své malé i velké zápasy,“ vyťukal na svůj instagramový účet a přidal emotikon kytičky.

Chvályhodné, kdyby k příspěvku nepoužil loňskou koláž časopisu Sports Illustrated, na níž je desítka amerických sportovních hvězd na čele s gymnastickou ikonou Bilesovou. Kromě loga časopisu zmizelo i anglické přání a americkou vlajku nahradila ta česká... 

„Šlo o výplod umělé inteligence řízené neumělou neinteligencí jednoho juniora z mého týmu. Vypískal jsem ho na střídačku a příspěvek nechal smazat,“ snažil se včera předseda poslaneckého klubu Motoristé sobě svůj renonc zahrát do autu. 

Boris Šťastný na schůzce u prezidenta Petra Pavla (8. 12. 2025)

