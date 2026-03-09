Předplatné

Šmicer: Takovou Slavii chci pořád. Titul na 95 procent, ale… Měl jsem chuť jít hrát

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý • Zdroj: iSport.tv
Tomáš Chorý běduje po neproměněné šanci
Tomáš Chorý vstřelil v derby dva góly
Lukáš Haraslín brání Davida Mosese
Lukáš Haraslín během 316. derby
Zdeněk Houštecký a Tomáš Vlček děkují fanouškům
Fanoušci Slavie slaví výhru v derby
Vladimír Šmicer
Derby pražských „S“ v Edenu sledovala slávistická legenda Vladimír Šmicer, který viděl domácí výhru 3:1. Do úvodního gólu Letenských ale s hrou svěřenců Jindřicha Trpišovského nebyl příliš spokojen. „Koukal jsem na první půli a po dvaceti minutách jsem si říkal, že potřebujeme dostat gól. Vážně,“ řekl. Jak hodnotil výkon Tomáše Chorého? Narážel i na předvedenou hru kapitána Sparty Lukáše Haraslína.

Začnu takhle: to, co hrála Slavia ve druhé půli derby, bych od ní chtěl vidět každý zápas. Sledoval jsem silnou a dominantní Slavii, nejlepší za delší dobu. Sparta se k ničemu nedostala. Tu sílu pak úplně cítíš, jako hráč i jako fanoušek. Kluci by z toho měli čerpat a držet se toho.

Byl jsem přímo na stadionu. Koukal jsem na první půli a po dvaceti minutách jsem si říkal, že potřebujeme dostat gól. Vážně. Abychom začali hrát. Naše nastavení bylo hrát bez rizika, odkopávat. Neviděl jsem snahu dát balon na zem. Což nebyl styl, kterým bychom mohli derby vyhrát. Potřebovali jsme hrát odvážněji a já cítil, že se to může zlomit, když budeme prohrávat.

Pak jsme ten gól dostali. No, rád jsem nebyl…­ Ale bylo super, že padnul do půle. Kluci měli přestávku a celou půli na obrat.

