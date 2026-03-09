Startuje futsalové ME neslyšících: Češi chtějí do čtvrtfinále a postup na deaflympiádu
V Chorvatsku dnes startuje sedmé mistrovství Evropy ve futsalu neslyšících. Čeští reprezentanti, kteří do Poreče přivezli jeden z nejmladších týmů, do turnaje vstoupí v úterý zápasem proti Švýcarsku. Pokusí se navázat na 4. místo z předchozího šampionátu, který se konal v Itálii.
ME ve futsale neslyších potrvá do 22. března, kdy jsou na programu zápasy o medaile. Ženské finální zápasy se budou konat o den dříve. Hostitelem 7. ročníku je chorvatská Poreč. Všechny zápasy se odehrají v místní moderní hale Žatka, která byla otevřena v roce 2008.
„Cílem je postup ze skupiny. Znamenalo by to totiž i automatickou kvalifikaci na deaflympiádu, která se koná příští rok v Rakousku,“ nechal se slyšet David Krejčí, hlavní trenér českého výběru. Deaflympiáda je obdoba olympiády pro neslyšící.
České futsalisty však nečeká nic lehkého. Na posledním šampionátu v roce 2022 skončili Češi sice na vynikající čtvrté pozici, z tehdejšího týmu jsou ale v Poreči pouze čtyři pamětníci.
Spoléhat se budou na dva z nich: na Martina Skohoutila, brankáře týmu FC Malibu Mladá Boleslav, který byl v Itálii zvolen nejlepším gólmanem turnaje, a kapitána Lukáše Bendu, hráče brněnského Helasu.
Rozpis základní skupiny:
10. 3. (12:45): Česko – Švýcarsko
12. 3. (15:30): Norsko – Česko
14. 3. (10:00): Turecko – Česko
Všechny zápasy lze sledovat přes YouTube na oficiálním kanálu ME: EDFC 2026
Nominace ČR:
Brankáři: Martin Skohoutil, Filip Blaszcyk
Hráči: Lukáš Benda, Václav Beránek, Radim Hartoš, Andreas Hubáček, David Lištvan, Maxim Kulda, Antonín Mašláň, Adam Papoušek, Jiří Štefka
Realizační tým: David Krejčí (trenér), Petr Valášek (asistent/masér), Jiří Kolíska (vedoucí), Petr Let (kustod)