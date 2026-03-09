Kladno na úvod play off vyloupilo Spartu: Jágrův vítězný harém!
První zápas předkola play off mezi Spartou a Kladnem si Jaromír Jágr (54) užil jako paša koupel v tureckých lázních.
Obklopen čistou krásou. Ve skyboxu u něj nechyběly dcera olympijské šampionky Kateřiny Neummanové (53) Lucie (22), vedle ní Jaromírova expartnerka Inna Puhajková (40), která klábosila s Jágrovou nynější láskou Dominikou Branišovou (31). Ta si odskočila kamsi zrovinka v momentu, kdy za Kladno dal gól Klíma. Nevadí. „Inno, dej pac,“ plácla si s vychechtaným »Džegrem«.
Po boku hokejového boha fandila i rozesmátá biatlonová »Bardotka« Gabriela Soukalová (36). A pánové? Třeba věrný Jágrův pobočník Větrovský, či moderátor vědomostního trháku Na Lovu Sokol.
"Vyhráli jsme, přesně jak jsme čekaliiiii," křičel Jaromír spolu se svým početným něžným doprovodem do objektivu fotoaparátu mobilního telefonu.