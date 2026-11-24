Jiří Procházka po nakládačce v UFC: Láska jako náplast
V Kataru dostal rodák z Hostěradic na Znojemsku nakládačku jako ze Znojma. Ale doma MMA bijec Jiří Procházka (34) kyselý nebyl!
Procházka poprvé padl v kleci nejprestižnější organizace ve dvou zápasech po sobě – na jaře ho sundal Novozélanďan Ulberg, teď ho dvě sekundy před koncem druhého kola knockoutoval jeho krajan a týmový parťák Navajo Stirling (29). A navrch se mu ještě vysmál kvůli zvláštním rituálům v přípravě: „Je úplně jedno, kolik uděláš meditací nebo kolikrát se vyšleháš kopřivami. V tomhle sportu ti platí účty dovednosti.“
„Takhle už nikdy!“ slíbil fanouškům český šampion UFC z roku 2002 přímo v katarském Dauhá. Ale nejlepší náplast na zklamání našel Jirka až doma. Tam totiž čekala láska Kamila, která letos v dubnu přivedla na svět Eleonoru. Právě s dcerkou si Procházka pohrál, aby zapomněl na bolest. „Hrajeme na bubínek,“ řekl, načež si malá strčila tamburínu do pusinky. „Nebo teda jíme bubínek. Nejez to!“ okřikl vděčný taťka svou ratolest. A třeba jednou Eleonoře přinese na hraní pás šampiona, jak si maloval, když byla ještě u maminky v bříšku...