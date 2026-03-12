Voráček a Duda se rafli kvůli výchově talentů: Hádka jako z knajpy!
Kykyryký! Hokejisté Jakub Voráček (36) s Radkem Dudou (47) na sebe ve virtuálním světě kokrhají jako kohouti. Hvězda NHL teď vyzvala rebela na souboj! Bude létat peří?
Handrkují se jako v kurníku. Téma? Kdo dělá pro český hokej víc? »Jake«, který má v NHL1058 zápasů, v nichž dal 223 branek? Nebo »Dudlík«, jenž byl hvězdou extraligy a za 730 duelů v ní nasázel 214 tref? Dudy se dotkla Voráčkova slova po olympijském čtvrtfinále Čechů s Kanadou: „Doufám, že kluci některým krtitikům zavřeli trochu pusu,“ prohodil, když pod náporem emocí hodnotil jinak žalostné vystoupení nároďáku na OH.
A ty děláš co?
„On nedělá s mládeží lautr nic, maximálně se nechá vyfotit, je něčeho tváří. Ale jdi a buď každý den na ledě šest hodin, pracuj s mladými hráči,“ vybízel Duda slavnějšího kolegu.
Rozbuška! „Řeknu to úplně na rovinu,“ začal ve svém podcastu »Voraz«. „Možná to bude znít trošku povýšeně, ale já jsem pro český hokej udělal stokrát víc než Radek Duda. Vždyť ten borec byl vyhozenej z patnácti týmů za dvacet let a teď se tady bude chlácholit, že trénuje mládež,“ soptí.
Podle Voráčka je Dudova svatozář spasitele dětí pózou: „Dělá individuální tréninky, za které bere dobrý peníze. Nepamatuji si, že by on někoho vychoval,“ pokračoval, než uzavřel: „Až o mně zase bude říkat, ať jsem šest hodin denně s dětmi na ledě, tak ať si tam jde stoupnout on za 25 tisíc měsíčně.“
Podraz na lidi?!
Podle Voráčka Duda svými slovy pouze prahne po vyšším dosahu. „Takoví lidi chtějí mít jenom kliky na internetu,“ durdil se. Ale… Není jeho trashtalk jen reklamou na společnou diskusi? A nedělá tady někdo z lidí voly? „Těším se, až si tady sedneme a hodíme řeč. Já s Radkem nemám problém,“ mírnil se ve svém podcastu Voráček. „U mládeže nejsem, protože mi to nedává momentálně logiku. Takže, jestli má problém, tak říkám: Ok a pojď,“ hecuje soka, který se výzvám umí postavit čelem. Tak kdy a kde?