Tragédie na plaveckých závodech: Vyhasl život jednoho z plavců (†53)
Víkendové plavecké závody na Slovensku poznamenala nečekaná tragédie. Během sportovní akce přímo na místě zemřel jeden z účastníků.
Smutnou zprávu potvrdil prezident Slovenské plavecké federace Ivan Šulek. „S velkým zármutkem oznamujeme, že během sobotních plaveckých závodů Masters došlo k tragické události, při které jeden z účastníků ve věku 53 let navzdory okamžitě poskytnuté pomoci zemřel,“ uvedl na sociálních sítích.
Zesnulý plavec po sobě zanechal manželku a děti. „Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho ženě, dětem a celé rodině. Naše plavecká komunita stojí v těchto těžkých chvílích při nich,“ dodal Šulek.
Bližší okolnosti tragédie prozatím nejsou známy.