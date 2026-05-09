Zemřel český závodník Kamil Holán: Poslední video před smrtí!
Jeho život byla jízda plná adrenalinu a nebezpečí. Byla. Rychlost se mu stala osudnou. Nejlepší český motocyklista na přírodních okruzích Kamil Holán (†48) zemřel během prestižních závodů North West 200.
Ve čtvrteční kvalifi kaci nezkrotil na mokré vozovce svůj stroj BMW S 1000 RR v obávané pasáži Station Corner. Komisaři začali okamžitě mávat rudými vlajkami, záchranáři spěchali na pomoc.
Kvalifikace byla přerušena. Její start se třikrát odložil, než jej defi nitivně zrušili. Lékaři celou dobu na silnici usilovali o Holánův návrat do života. Boj o jeho záchranu měl trvat čtyři hodiny.
V 15:20 pořadatelé zveřejnili jméno zesnulého. „Rodina k tomu dala souhlas,“ uvedli v prohlášení. Čech je na severoirském klání prvním mrtvým od roku 2016, kdy nepřežil bouračku Malachi Mitchell-Thomas.
Kvalifikace se dojela večer. Závody i přes tragédii pokračují dle harmonogramu.
Poslední video
Co ho bavilo? „Rychlost. Člověk překonává sám sebe. Svůj strach, svoje možnosti. Cítím tak život naplno,“ vysvětloval Kamil, čím ho přitahuje adrenalin. Na závodech mu jednou naměřili rychlost 309 km/h.
Jen pár minut před svou smrtí sdílel video, z něhož mrazí, přímo z okruhu. Veselý byl jako vždycky. „Je to samozřejmě nebezpečný sport. Je to taková ta přirozená rovnováha. Čím více cítíte nebezpečí, tím více cítíte, že to chcete překonat,“ říkal. Ve čtvrtek to ale bylo nad jeho síly.