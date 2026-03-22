Mick Schumacher promluvil o tátovi: Takhle mě chránil!
Na veřejnosti se Michael Schumacher (57) neukázal od své nehody na lyžích v roce 2013, ale ještě několik sezón zpátky se na startovní listině F1 jeho příjmení objevovalo. Postaral se o to syn německé legendy, Mick (26). Ten se nyní v podcastu Speed ohlédl za svými závodními začátky a poskytl vzácný vhled do dětství pod taktovkou sedminásobného mistra světa. Prozradil, za co je svému tatínkovi velmi vděčný...
Zatímco německá legenda se zapsala do historie jako král motorsportu, Mickův sen o velké kariéře ve F1 zůstal nenaplněn a po dvou sezónách si musel balit kufry. Přesto vzpomíná na začátky s láskou a vděkem. Otec Michael ho sice na trati sám trénoval, ale především dbal na to, aby si syn užil co nejnormálnější dětství. Proto když malý Mick kroužil své první metry na motokárové dráze, dělal to pod cizím jménem. Zvolil si příjmení své matky a závodil jako Mick Betsch.
„Na motokárách sice všichni věděli, kdo jsem, ale vnější svět o mně neměl tušení až do mých patnácti let,“ popsal Mick, podle kterého Michaelovi velmi záleželo na tom, aby dospíval bez obrovského tlaku souvisejícího se slavným jménem. Chtěl zkrátka uchránit svého potomka před zbytečnou pozorností médií a veřejnosti, aby mohl vyrůstat stejně jako ostatní kluci na okruhu.
„Díky tomu jsem mohl opravdu zažít, jaké to je být dítětem a závodit, bez vlivu zvenčí,“ dodal bývalý pilot F1, který se po odchodu z královny motorsportu přesunul do zámořské série IndyCar.