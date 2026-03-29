»Monsieur Dakar« Loprais: Deska pro legendu!
Sice byl Karel Loprais (†72) ostravským rodákem, celý majetek Loprais teamu ale sídlil ve valašském městě pod Radhoštěm. Konečně se tam povedlo vyhandrkovat poctu, kterou si legendární šofér zasloužil.
Pocta velikánovi! Frenštát pod Radhoštěm slavnostně odhalil na náměstí Míru pamětní desku šestinásobnému vítězi Rallye Dakar v kategorii kamionů Karlu Lopraisovi (†72).
„Strašně dlouho trvala její výroba, získání veškerých povolení. Protože je tam beduín (znak Rallye Dakar), nebylo to úplně jednoduché. Chtěli jsme tu ale mít Karlův odkaz, neboť byl jednou z nejvýznamnějších osob našeho města,“ uvedl starosta Frenštátu Jan Rejman.
Témata: blesksport, Rallye Dakar, Frenštát pod Radhoštěm, Radhošť, Karel Loprais