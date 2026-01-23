Zklamaný Loprais po nehodě s Macíkem: Žádná omluva!
Jeden uháněl za obhajobou, druhý za prvním vysněným triumfem. Závodníci Martin Macík (36) a Aleš Loprais (46) ale nakonec svou touhu v realitu neproměnili a nemalou roli sehrála kolize, ke které mezi krajany na Dakaru došlo. A trpká pachuť zůstala na jazyku i po návratu...
Ze Saúdské Arábie se sice nevrátil s vytouženým zlatem, ale s prázdnou přeci jen nepřijel. Aleš Loprais na letošním Dakaru vybojoval stříbrné místo a získanou sošku beduína za pódiové umístění dal svému tatínkovi. „Nejde mi o ceny, nejdůležitější jsou pro mě zážitky,“ vyprávěl synovec legendárního Karla Lopraise (†72) podle Sport.cz.
Po letošním pouštním závodě bude mít rozhodně na co vzpomínat. Jednou z věcí, na kterou by nejspíš velmi rád zapomněl, je ale střet s krajanem Martinem Macíkem, který stál oba závodníky spoustu času.
„Nedošlo k omluvě. Tak, jak to Martin komunikoval, to bohužel nebylo. To je jediné, co mě na tom mrzí. Závodní incident se může stát, ale má se přijít a říct: Mrzí mě to. A to tam nebylo. Zbytek nemá smysl extra komentovat,“ povzdychl si Loprais, který měl po nehodě nabouranou zadní část auta. Macík mimo jiné přišel o čelní sklo.
„My jsme tam nezastavili, že bychom si chtěli udělat kávu nebo arabský čaj. Udělali jsme všechno tak, jak se má dělat. Okamžitě jsem zapnul sentinel (varovný signál), abych uvědomil ostatní, a hned jsem začal dělat rozjezd, abych dunu vyjel. Jezdím Dakar 20 let a vím, co se má dělat. Udělal jsem to přesně a příště bych to udělal úplně stejně,“ přiznal Aleš.
„To, že kluci do nás narazili, tak si toho možná pozdě všimli nebo nezaznamenali sentinel, a jde to za nimi. Ale to je jiná věc. Spíš mi chybí to lidské gesto: Sorry, stalo se. A to nebylo,“ mrzí závodníka, který si myslí, že FIA neměla jinou možnost, než posoudit vše jako závodní incident.
„Ani nemohla udělat nic jiného, protože by se z toho stalo demolition derby a byl by z toho precedent. V momentě, kdybyste měli víc aut v týmu, tak z toho můžete udělat kuželky. Řeknete, tady ty dva mi sundej, a to nejde. Je to spíš na jezdcích, jak by to měli následně mezi sebou vykomunikovat a v rámci fair play pokračovat,“ pravil Loprais, který věří, že na zlaté umístění na Dakaru v budoucnu dosáhne.