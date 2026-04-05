Manželka reprezentanta Kadeřábka přiznala: Utíkala z domu!
Na svého manžela je nesmírně pyšná. Když hrál Pavel Kadeřábek (33) v německém Hoffenheimu, jeho žena Tereza (35) ho bez váhání následovala a strávila tam s ním i dětmi několik let. Bývalá Miss však nyní otevřeně přiznala, že zažila dny, kdy musela s dětmi doslova »utéct« na hotel.
Tereza Kadeřábková a její manžel Pavel spolu vychovávají tři děti. Dcery Emmu (9), Elvíru (5) a nejmladšího syna Jáchyma (2). Jak se rodina rozrůstala, rodačka z Krnova čím dál hůře snášela večery, kdy její manžel kvůli zápasům nebo soustředěním nezůstával doma. „Skončilo to tak, že když jsem věděla, že manžel bude na noc pryč, sebrala jsem se s dětmi a šla jsem na hotel,“ svěřila se Tereza v podcastu Mámy sobě.
Nastínila tak odvrácenou stranu života s vrcholovým sportovcem. „Můj manžel chyběl na devadesáti procentech všech oslav. Tak to prostě je,“ posteskla si brunetka. Rodina dala Německu sbohem loni poté, co Kadeřábek podepsal smlouvu s pražskou Spartou, a konečně se tak usadili zpět v Česku.