Wimbledonská šampionka Petra Kvitová: Proč tajila dvojčátka?!
Před necelými dvěma roky ukázala u prvorozeného synka Petra ručičky, teď se na první fotce svých dcerušek pochlubila pro změnu jejich nožkami. Tenisová hvězda Petra Kvitová (36) hlásí pyšně do světa: Narodila se mi dvojčátka Emma a Ella!
Když obě tenisové ségry Plíškovy začínají na »K« (Karolína a Kristýna), tak moje holky klidně budou na »E«! Těžko říci, co Petru a jejího manžela Jiřího Vaňka (47) inspirovalo k výběru jmen a zda šťastní rodiče sní o tom, že jejich dcerky jednou budou profesionálními tenistkami. Každopádně geny mají dokonalé a první fotka naznačila, že by mohly mít dlouhatánské nohy po mamince.
Věděli jen nejbližší
Petřin pondělní porod leckoho šokoval, přesněji řečeno jeho »výsledek«. Podle zjištění Blesku, který o radostné události informoval jako první, byli překvapeni v podstatě všichni lidé z tenisové komunity. Že tenistka čeká dvojčátka, věděl jen okruh úplně nejbližších manželů Vaňkových, jinak to bylo přísně střežené tajemství!
Důvod? Že by snad obavy o rizikové těhotenství? „Kdepak, Petra si dle zvyku jen chrání své soukromí. V tomto případě nemělo žádný speciální význam, že se jednalo o dvojčata. Úplně stejně by postupovala i v případě, že by čekala dítě jedno,“ řekl Blesku mluvčí ČTS Karel Tejkal. Jistě, vždyť stejně úzkostlivě si před léty střežila termín svatby i narození prvního potomka. Každopádně u Vaňků bude po návratu z porodnice pěkně veselo!