Tenisová hvězda Kvitová porodila: Překvápko! Má dvojčata
Hurá, roční synek Péťa dostal ségru. A co jednu, hned dvě! Ano, tenisová superstar Petra Kvitová (36) už je trojnásobnou maminkou. Včera po poledni se jí narodila dvojčátka.
Vše opět utajila před celým světem, stejně jako předtím první těhotenství i narození »sedmičkového« syna Petra (na svět vykoukl 7. 7. 2024). Když loni v říjnu, krátce po nepovedeném comebacku k tenisu, dávala na Instagram fotku, jak s manželem Jiřím Vaňkem (47) blbnou s jejich malým pokládkem, připojila dvojnásobná wimbledonská šampionka třaskavou novinku: „Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška!“
»Trojkové« holky
A ono »brzy« nastalo včera! Blesk zjistil, že bojovnice Petra přivedla krátce po 13 hodině v jedné z pražských porodnic na svět hned dvě holčičky. Ty jsou tak tentokrát pro změnu narozené ve jménu trojek – 30. 3.
Důležité ale je, že maminka i obě dcerky jsou zdravé!