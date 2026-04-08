Rumunsko se vyrovnává se smrtí reprezentačního trenéra (†80): Loučení na stadionu
Smutná zpráva zasáhla celou zemi. Ve věku 80 let zemřel rumunský trenér Mircea Lucescu. Bývalý kouč Interu Milán nebo Šachtaru Doněck byl od pátku po infarktu v nemocnici. Fanoušci se už dnes na Národním stadionu v Bukurešti loučí s fotbalovou legendou.
Ve čtvrtek budou následovat další pietní akce a v pátek bude Lucescu s vojenskými poctami uložen do rodinné hrobky na hřbitově Bellu. Víkendovým fotbalovým zápasům v Rumunsku bude také předcházet minuta ticha. Informoval o tom tamní svaz.
„Odešel člověk, který byl a navždy zůstane naprostou legendou. Náš fotbal ztratil nejen skvělého stratéga, ale také učitele a vizionáře, který vynesl národní barvy na nejvyšší místa úspěchu,“ uvedla federace.
Lucescu před necelými dvěma týdny ještě vedl reprezentaci v semifinále play off o mistrovství světa. Rumunsko prohrálo 0:1 s Tureckem a Lucescu se stal nejstarším koučem, který kdy vedl reprezentační tým.
Čtyři dny poté však zkolaboval před tréninkem, odstoupil z funkce a od té doby byl v nemocnici. Před plánovaným propuštěním do domácího ošetřování prodělal minulý týden v pátek infarkt a jeho zdravotní stav se výrazně zhoršil.
Osm titulů se Šachtarem
Lucescu, kterému lékaři už dříve letos doporučili kvůli zdravotním potížím ukončení kariéry, vedl Rumunsko od předloňského srpna. U národního týmu před tím působil také v letech 1981 až 1986 a v roce 1984 ho dovedl k první účasti na mistrovství Evropy.
Na klubové scéně získal Lucescu osm titulů s Šachtarem Doněck, s nímž navíc triumfoval i v Poháru UEFA. V ukrajinském klubu vedl také české hráče Tomáše Hübschmana a Jana Laštůvku. Další tituly přidal s bukurešťským Rapidem i Dinamem, Galatasarayem, Besiktasem Istanbul a Dynamem Kyjev.
Lucescu během trenérské kariéry vedl také Inter Milán, Zenit Petrohrad nebo tureckou reprezentaci. Jako hráč získal sedm titulů s Dinamem Bukurešť a zahrál si i za reprezentaci.
