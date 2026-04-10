Legendární diskař Imrich Bugár (†70): Tajil rakovinu!
Na zprávy se moc nedíval. „Vždyť je to hotová černá kronika! To si radši vyčistím hlavu v přírodě,“ říkával neustále usměvavý Imrich Bugár (†70). Bohužel, další procházku už legendární diskař, stříbrný olympionik z Moskvy 1980 a mistr světa i Evropy nepřidá.
Na vině je rakovina. Děsivá choroba, jíž v Česku ročně podlehne na 27 tisíc lidí, si ve středu vyžádala další slavnou oběť. Bugára, který přitom i v důchodu dál vyhledával aktivní život plný pohybu, vychutnával si každou chvíli se svou milovanou vnučkou a plánoval, jak si za pár dní pořídí pejska.
„Často jsme spolu venčili naše milované čoklíky a při tom si povídali o sportu, o tom našem dávném závodění, o tom, co se právě děje, nebo jsme taky třeba probírali jeho úspěšné působení v televizní taneční Star- Dance. Příčinu jeho skonu neznám. Ještě na předvánočním setkání bývalých olympioniků mi prozradil, že na jaře budou mít nové štěně...“ vzpomínal se slzami v očích Bugárův velký kamarád a bývalý cyklista Petr Kocek (73).
Operace, ozařování
Všechny sny ale »Bugymu« sebral invazivní nádor. Lékaři mu ho nedávno operovali, sportovce pak poslali na ozařování. Nemoc se ovšem rozšířila tak rychle, že nepomohla ani Imrichova neskutečně pozitivní nátura.
„Z ničeho si nedělám těžkou hlavu. Beru věci tak, jak jsou, a spíš se snažím vymýšlet cokoliv, aby člověk nebyl sám, abych měl pořád nějakou prácičku, tím se nejlíp odreagujete,“ popisoval pro stránky Českého olympijského týmu. Vytáhnout kosu a posekat trávu na chalupě, na což se po zimě rok co rok těšil, už letos nestihl. Zemřel šest dní před svými 71. narozeninami.
Šokované Fibingerová s Kratochvílovou: Nemoc tajil i jim
Byla to nerozlučná trojka, která zažila spoustu dřiny na tartanu, ale ještě více zábavy mimo atletiku. Ani běžkyně Jarmila Kratochvílová (75) s koulařkou Helenou Fibingerovou (76) ovšem nevěděly, jaké zdravotní trable Bugára trápí.
„V první chvíli se mi tomu nechtělo ani věřit. Vždyť jsem s ním mluvila, není to ani měsíc. Ztrácím velkého kamaráda. Byl u všech mých velkých výher,“ smutnila pro ČT překvapená Kratochvílová. „Když jsem to uviděla, tak jsem tomu nemohla uvěřit. Mně se vůbec nezdálo, že by Imrich měl nějaké potíže. Vždycky s ním byla legrace,“ přidala pro ČTK Fibingerová, jež se zprávu dozvěděla ve dvě ráno a pak už nemohla spát.