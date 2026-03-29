Ségra a brácha Mrázkovi při MS exkluzivně pro Blesk: Hádáme se... Ale nemlátíme!
Krasobruslení je estetická záležitost. Také sourozenci Kateřina (19) a Daniel (22) Mrázkovi mají v sobě uměleckou duši, což poprvé na velké akci ukazují i domácím fanouškům.
Jak se taneční pár Mrázkových v Nymburce dostal ke krasobruslení? „Naše mamka, když byla mladá, bruslila. Ona k tomu přivedla Dana a byla naše první trenérka. Ve čtyřech letech jsem chodila na tréninky, viděla jsem tam Dana a prý jsem prosila, ať už mě tam dá taky,“ vyprávěla o začátcích Kateřina před startem olympijské sezony s vrcholem v podobě šampionátu v O2 areně při exkluzivním rozhovoru a focení pro Blesk.
Danieli, vás krasobruslení taky hned chytlo?
Daniel: „Mě to bavilo, ale bylo nepříjemné, když – to si pamatuju doteď – přijela mamka dopoledne do školky, že je volný led a jdeme trénovat. To mě otravovalo. Nebo vstávat ráno, když mě oblíkala, tak jsem ještě spal. Ale teď jsem za to vděčný, protože krasobruslení je koordinačně náročné a musí se začít brzo.“
Kateřina: „V krasobruslení čím dřív začnete, tak tím lepší. Blbě se to učí, když je vám šestnáct.“
To chápu. Ale taky dřív skončíte, ne? Nebo existují nějací »Jágrové« krasobruslení?'
Kateřina: „V tancích jezdí víc starších lidí. V párové disciplíně je jedna bruslařka, které je snad čtyřicet (Kanaďanka Stellatová-Dudeková startovala na olympiádě v Miláně ve 42 letech a před dvěma lety se stala v Montrealu šampionkou – pozn. aut.). Pár příkladů je, které vydrží. Ale ženy v sóle většinou nevydrží.“
Vy vydržíte dlouho?
Kateřina: (smích) „Začni ty!“
Daniel: „Říkali jsme si, že není dobré si něco extra plánovat. Já bych rád zvládl ještě další tři olympiády.“
Kateřina: „Já jsem mu řekla, ať si to plánuje, ale už to nemusí být se mnou. Taky bych třeba chtěla rodinu. Nevím, jestli chci být trenérkou krasobruslení.“
Daniel: „Uvidíme. Zatím nevím, jak zareaguje tělo, až mi bude třicet.“
Hádáte se při výběru kostýmů?
Kateřina: „To se hádám spíš s trenérem. Naše hádky spočívají v nedorozumění.“
Daniel: „Máme problém s komunikací. Já něco řeknu a ona pochopí, že je to něco jiného. A stejně tak naopak.“
Kateřina: (smích) „Chceme to stejné, ale hádáme se, protože to každý řekne jinak. Ale to patří ke každému vztahu, máme dobrý vztah. Jsme rádi.“ (ťuká na stůl)
Daniel: „Nikdy jsme se s Káťou neprali, to spíš teď s bráchou, kterému je čtrnáct. Pořád se chce mlátit, já se třeba naštvu, dám mu větší – a jeho to ještě víc rozčilí.“
Takový soulad se vám může hodit i do partnerského života.
Daniel: „Přesně! Ty tance vás posunou, musíte komunikovat s partnerem, abyste byli na stejné lodi.“
A jak říkají Taschlerovi: Výhoda je, že vy dva spolu nikdy chodit nebudete.Kateřina: „Výhoda to je. Ale záleží, kdy spolu začnete chodit. Pokud spolu bruslíte deset let a pak spolu začnete mít bližší vztah, tak to může vydržet. Ale je pravda, že většině dvojic to nevydrží a celé to jde do Prčic, no. Je těžké oddělit osobní život od toho, když jste spolu na ledě.“
Daniel: „Jsme rádi, že bruslíme spolu. Já, když jsem chtěl dělat tance, tak mi doktoři řekli, že nebudu moct skákat, protože jsem si oddělal chrupavku. Jsem trošku postiženej. (smích) Tak jsem řekl Kátě, že budeme dělat tance a ona řekla jo. Jinak bych měl problém si najít partnerku.“
Kateřino, vy jste jednou řekla, že brácha je někdy trochu bručoun. Mně to nepřijde.
Kateřina: (záchvat smíchu) „Já jsem to fakt řekla! Ale to bylo v kontextu, jací jsme na ledě. Když pracujeme, tak Dan je takový soustředěný, seriózní. Tohle na mě nefunguje, já potřebuju být víc free. Taková víc v klidu, ne tolik soustředěná. Potřebuju do toho občas hodit nějaký vtip, odlehčit to.“
Daniel: „Snažím se nalaďovat na ní. Někdy to funguje, ale někdy řeknu něco ostrého a vidím tu zpětnou reakci, že to není dobré.“ (úsměv)
Hokej v krvi
Úděl krasobruslařů je, že se často o kluziště přetahují s hokejisty. A ti většinou mají přednost. Nelákalo tedy Daniela Mrázka, aby raději místo kostýmků oblékl chrániče a vzal do ruky »klacek«? „Byl jsem v pěti letech na tréninku s hokejisty, ale trenéři říkali: On je strašně malej, hubenej. Ale prý jsem měl dobrý skluz“ odpověděl se smíchem tanečník na ledě.
Do Mrázkovic rodiny patří i bratranec Jan Jeník (25), jenž dokonce bojuje o místo v NHL. I proto Daniela baví hokej sledovat. A Kateřinu? „Mě moc ne. Já jsem spíš na estetičtější věci. Tyhle drsnosti, já vám nějak nevím,“ smála se.
Šicí stroj i operní zpěv A co StarDance?
Nejen krasobruslením je živ člověk. Mrázkovi se ve volnu věnují zajímavým koníčkům. Dáma má přednost. „K osmnáctinám jsem dostala šicí stroj, po maturitě mám víc volna, takže jsem se tomu pár týdnů věnovala. Ale zatím jsem fakt špatná,“ culila se Káťa.
Dan zase začal chodit na lekce operního zpěvu: „Je to hodně těžké. Snažím se cvičit. Ale jí to otravuje, protože různá cvičení se nedají poslouchat.“ Tak to už zbývá jen krok k účasti v televizní taneční show StarDance. „Bylo by to zajímavé,“ přikývla Mrázková.