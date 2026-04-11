Bývalý reprezentant Višňovský: Rozvod po 21 letech
Vyjde to do třetice všeho dobrého? Někdejší hokejový obránce a slovenský reprezentant Ľubomír Višňovský (49) se podle tamních médií v tichosti rozvedl. Moc dlouho ale prázdné místo po svém boku neměl a už stihl potvrdit novou přítelkyni...
Že vztah na dálku není pro každého, si Višňovský krutě vyzkoušel už během své štace v NHL, kdy tvořil pár s modelkou Ninou Nemcovou. Kvůli problémům s vízy tehdy jeho partnerka nemohla odcestovat do USA. Ľubomír se pokusil celou situaci vyřešit bleskovým sňatkem, aby měl svou lásku v zámoří u sebe, ale ani to nakonec nestačilo. Jejich vztah ztroskotal.
Podruhé do toho praštil s matkou svého syna Maxima. Krásnou Katarínu si původně plánoval vzít na romantické Havaji, ovšem nakonec z toho byla mnohem skromnější veselka za přítomnosti jejich dítěte a dvou přátel. „Nikdo jiný o tom nevěděl. Až potom jsme to oznámili,“ prozradil tehdy slavný hokejista. Důvodem k radikální změně plánů byla obrovská tragédie. Při zřícení letadla totiž nedlouho předtím zahynul jeho velký kamarád Pavol Demitra (†36).
Ani druhá svatba ale nepřinesla lásku na celý život. O manželské krizi bývalého reprezentanta se v kuloárech šeptalo už delší dobu a nyní přišlo oficiální potvrzení. Po jednadvaceti letech vztahu je definitivní konec!
Slovenští novináři zachytili Ľubomíra v bratislavských ulicích po boku blondýnky, která jeho ženu rozhodně nepřipomínala. „Jsem rozvedený a ta »tajná blondýnka« je moje přítelkyně,“ vysvětlil na přímý dotaz webu Plus 7 dní. Pikantní na tom je, že se nová partnerka jmenuje naprosto stejně jako jeho exmanželka. Katarína!
Samotná Višňovská se o krachu manželství příliš bavit nechtěla. „Nechci se k celé záležitosti vyjadřovat především kvůli dětem. Poprosím o toleranci a pochopení. Později se k celé věci určitě vyjádřím,“ pravila pro Šport.sk.