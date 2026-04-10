Procházkův náročný program? Je to profík, říká kouč. Ale Boston a setkání s Pastou stihli
Rozhovory a akce v záři reflektorů namísto klidu před bojem. Jiří Procházka se v neděli nad ránem středoevropského času postaví do hlavního mače turnaje UFC 327 v Miami. O titul se porve s Carlosem Ulbergem. Jako tvář celého galavečera se třiatřicetiletý český bijec nemůže soustředit výhradně na trénink a odpočinek. Neustále s ním je štáb UFC, který vše dokumentuje. Náročný mediální program si ale dokázal zpříjemnit setkáním s hvězdami Bostonu Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. „Bylo to skvělý,“ pochvaloval si jeho trenér Martin Karaivanov.
Jiří se v posledních dnech účastní spousty rozhovorů a mediálních povinností a další ho ještě čekají. Má vůbec čas na oddych a trénink?
„Rozpis těchto povinností, rozhovorů a tiskových konferencí jsme měli dopředu daný. Snažili jsme se ho co nejvíce osekat na to nejnutnější minimum. Každý den si musíme pečlivě rozplánovat. K tomu všemu ještě přidejte tréninky, focení… Je toho spousta.“
Vnímáte velký rozdíl v tom, jak moc pozornosti se na vás upíná oproti předešlým utkáním, v nichž nešlo o titul?
„Určitě! Těch rozhovorů je opravdu hodně. Většina je online, některé probíhají v hotelu. Snažíme se Jirku podpořit, ale on je profík a zvládá to dobře. Uvědomuje si, že se jedná o nutnou část tohoto sportu.“
Myslíte, že je ten tlak natolik větší, že by se mohl podepsat na výkonu méně psychicky odolného bojovníka?
„Myslím, že ano. Pokud jste zvyklí trénovat si ve svém rytmu nerušeně, až do rytmu, tohle vás jistě rozhodí. Mnozí bijci jsou zvyklí brousit formu ještě v posledních dnech. UFC vám to ale týden před bojem utne, vodí vás po akcích, rozhovorech a focení, což vás vyčerpá. Celý den dokola odpovídat na stejné otázky a ještě v angličtině není jednoduché. Do toho se od vás očekává, že budete pořád příjemný a usměvavý.“
Závěrečnou přípravu v Miami jste si zpestřili návštěvou zápasu NHL, kde jste se potkali s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Jiří také nadhazoval na baseballovém utkání. To jsou zase příjemné zážitky, ne?
„Dostat se k vrcholovým hráčům NHL byl pro mě jako bývalého hokejistu úžasný zážitek. Stát po boku Pasty, Zachy a další borců z Bostonu bylo skvělý. Všichni včetně vedení UFC vnímají Jirku jako naprosto top sportovce a tak se k němu i chovají. Aktivity jako nadhazování, basket a podobně to pro něj zařizuje. Stejně tak aranžuje aktivity taky pro Ulberga.“
Posledně v Las Vegas Jiří trénoval ještě ve čtvrtek večer před vážením, zatímco se ostatní bijci trápili při hubnutí. Jak si nastavil tréninkový program před zápasem tentokrát?
„Vždy, když je prostor, se snažíme nějaký trénink zařadit, i kdyby mělo jít jen o třicet minut nebo hoďku. V úterý měl Jiří mediálních povinností méně. Tisková konference byla jen dopoledne a odpoledne jsme pak jeli na větší trénink do týmu KillCliff FC. Tělo nesmí lenivět, oči a reflexy musí zůstat v pozoru, stejně tak i koordinační a silové věci.“
Jde už jen o drily nebo stále zapojujete i sparing?
„To řešíme vždy podle aktuální nálady. Jít spárovat psychicky vyčerpaný po dni, kdy jste měl hodně nabitý program, nemá smysl. Každý trénink musí mít význam, musí něco Jirkovi dát, ne zničit.“
A jak je na tom Jiří s váhou?
„Dobře. Teď jsme se převažovali a vše jde podle plánu. Nechci prozrazovat konkrétní číslo, ale moc shazovat nebude.“