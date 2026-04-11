Hadamczikův »vyhazov« pro Šlégra v Blesku: Vy spolu nemluvíte?
Kdyby sdíleli Alois Hadamczik (73) a Jiří Šlégr (54) dvoupokoják v pavlačovém domě, byla by to asi hodně tichá domácnost.
Šéf Českého hokeje totiž ve středu v rozhovoru pro Blesk o nástupcích reprezentačního kouče Rulíka (Grossovi a Motákovi) mírnix týrnix řekl, že u áčka nebude dál pracovat ani generální manažer a někdejší slovutný obránce, člen prestižního Triple Gold Clubu, s přezdívkou »Guma«: „Výkonný výbor změnil názor. Nechce nikoho, kdo by byl vázaný v klubu.“
Šlégr, jenž majetkově vstoupí do Litvínova, pro iDnes. cz jen kulil oči: „Mně nikdo oficiálně ještě nic neřekl. Smlouva mi končí po mistrovství světa, zájem pokračovat mám.“
Oba pánové přitom ve stejný den vedle ministra Plagy ve VIP lóži O2 areny sledovali extraligové semifinále Sparta – Pardubice (4:2). Vy jste si něco udělali, že spolu nemluvíte?!