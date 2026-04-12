Boráros po smrti Jákliové (†31) čelil kritice: Dojemná slova přítelkyně
Poslední měsíce byly pro zápasníka Gábora Borárose (34) a jeho partnerku Dóru těžkou zkouškou. Jeho bývalá přítelkyně a maminka jediné dcerky Zorky zemřela při autonehodě, což samozřejmě přineslo řadu změn i do Gáborova aktuálního vztahu. Ale jak se zdá, lásku to spíše posílilo...
Před pár týdny se Boráros pochlubil momentem, kdy na svou lásku zvonil s pugétem a malou krabičkou v ruce. Vzhledem k Dóřině nadšené reakci proto začali někteří spekulovat o tom, jestli se v boxíku neschovává zásnubní prsten nebo klíč od společného bydlení. Druhá varianta se přitom zdála mnohem pravděpodobnější, jelikož Gábor do popisu videa přidal emotikon domku. Nebylo to přitom tak dávno po smrti Moniky Jákliové (†31), která byla maminkou Gáborovy jediné dcerky Zory. Někteří proto měli za to, že taková prezentace výbuchu osobního štěstí nebyla příliš vhodná.
Dóra později o vztahu s Borárosem promluvila na Instagramu, kde jí sledující kladli otázky. Zajímalo je například i to, jestli neštěstí jejich vztah posílilo. „Mám pocit, že ano. V poslední době nás to ještě víc sblížilo,“ odpověděla brunetka. Ta podle zápasníka s jeho dcerou skvěle vychází a Gábor předpokládá, že Zora začne Dóru časem vnímat jako svou mámu.
Sledující mimo jiné zajímalo i to, co ji na bývalém účastníkovi reality show Survivor zaujalo. „To, jak umí milovat. A že za drsným zevnějškem se skrývá citlivé srdce,“ napsala Dóra.