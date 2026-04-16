Sestry Plíškovy v chrámu: Fandily do roztrhání těla
„Vždy jsem chtěla žít v Madridu!“ Tak si lebedila mamka Kristýna Plíšková (34), když její muž a táta dvou synků Dávid Hancko přestoupil za 740 milionů korun z Feynoordu do Atlétika.
Bývalá tenistka tam žije, fandí »Los Colchoneros« do roztrhání těla a zlanařila k tomu i o dvě minuty mladší ségru Karolínu. Ač exsparťan »Hanci« kvůli zranění nekopal, vyrazily do chrámu Wanda Metropolitano na odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů s Barcelonou. Přiložily hlasivky k dílu a povedlo se! Jejich miláčci katalánský kolos vymetli a jsou mezi elitní čtyřkou.
