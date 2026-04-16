Padne verdikt v kauze plivanec: Chorého má v hrsti Poborský!

Jaký účet dostane Chorý za chování v duelu proti Plzni, kde plivl na soupeře?

Do baráku ve Voctářově ulici na Praze 8 dnes vkročí fi gurou velký muž s malou dušičkou a odejde s kyselou tváří. Raubíř ze Slavie Tomáš Chorý (31, 200 cm) si vyslechne ortel.

V sídle Ligové fotbalové asociace ho disciplinárka »ocení« za nedělní alotrii v mači s Plzní (0:0). Forvard sešívaných seřval do ezvědomí ležícího beka Dweha, pak na něj spustil z pusy chrchel a byl vyloučen. „Směrem k soupeři vypustil ze svých úst větší množství slin,“ stojí v prohlášení komise rozhodčích. Její »sestra« přes prohřešky proti řádům ho dnes Chorému přelouská a vyřkne flastr. Ten maximální obnáší distanc na 6 utkání a pokutu 100 000 korun, leč šušká se, že by mohl vyváznout s čtyřmi, a dokonce i s dvěma zápasy.

On je jednodušší…

Trestající orgán LFA čítá osm členů. Sedm z nich má vysokoškolské tituly (JUDr. Ph.D., Mgr.) a místopředseda Karel Poborský (54) fotbalové (tři se Spartou, jeden s Manchesterem United). Věhlasný »Pan Dribling« a gentleman každým coulem, bude hlasovat o výši postihu pro recidivistu Chorého, jehož měl v disciplinárním prádle už loni v srpnu za úder do rozkroku gólmana Slovácka Heči.

„On je v tom fotbale takový jednodušší, ale to nemyslím nijak špatně,“ pronesl »Poborák« na adresu Tomáše Chorého před pár dny. Bude jeho verdikt taky jednoduchý?

Tomáš Chorý byl vyloučen za plivnutí na soupeře
