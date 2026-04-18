Smutná Špotáková na pohřbu Bugára: Tohle už jsem nestihla...
Někdy se ví, co Bůh chystá, náhlá smrt slavného diskaře Imricha Bugára (†70) však zaskočila celou atletickou rodinu. Včera se legendě a chlapovi s dobrým srdcem přišli všichni poklonit do strašnického krematoria. Naposledy!
Svůj život zasvětil Dukle. Aniž by potřeboval ostrý výstřel, stal se plukovníkem. Byl totiž mistrem ve svém oboru a člověkem na správném místě. „Skvělý chlap, skvělý chlap, skvělý chlap,“ opakovala zdrcená koulařka Helena Fibingeorvá (76), než se začala šourat před katafalk.
Temně hnědou rakev obklopovalo bílé kvítí, smuteční věnce. Čestnou stráž nad ní drželi vojáci. Před ní se statečně držely vdova Olga s dcerou Olinkou a vnučkou Sofinkou, kterou Imra tak miloval.
U řečnického pultíku se vyměnili ředitel Armádního sportovního centra Pavel Benc (62) a starostka obce Ohrady u Dunajské Stredy Anikó Rabayová, kde se diskař narodil. „Imrich pro nás znamenal víc, než lze vypovědět slovy. Nikdy nezapomněl, z jaké komunity pochází. Srdce jej táhlo domů i po smrti rodičů,“ ubezpečila v dojemné řeči. Kamarád a slušný člověk.
Prostě Bugy
Když prostorem zněl Gottův hit Srdce nehasnou, smuteční hosté jen prázdně koukali do mozaikové podlahy. V hlavě ale měli desítky příběhů, historek, vzpomínek. „Byl to kamarád, slušný chlap, dříč. Pro mě to ale vždycky bude Bugy,“ tesknila světová rekordmanka v běhu na 800 metrů Jarmila Kratochvílová (75), jedna z mnoha vzácných hostů.
Poslední sbohem charismatickému obrovi přišli dát i předseda ČOV Kejval, kanoista Doktor, oštěpařka Špotáková, sprinter Maslák, trojskokanka Kašpárková, střelkyně Marušková, fotbalový trenér Rada, šéf atletiky Varhaník, veslař Synek, šermíř Beran, komentátor Škorpil. Bylo přesně 12:41, když se sálem rozezněla nejkrásnější píseň světa. Taková, že i doktor Pollert konečně smekl klobouk. Vojáci začali salutovat. Poslední tón státní hymny dohrál akorát, když se nad rakví zatáhla opona. Legendo, sbohem.
Smutná Špotáková: Přišlo to tak rychle!
Přišla v uniformě a elegantní byla jako vždycky. Pohřeb legendy a vzoru Imricha Bugára si světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková (44) nemohla nechat ujít.
„Budu na něj vzpomínat jedině v dobrém a zvesela,“ řekla před novináři. „Byl hlavně neskutečným vypravěčem. Jednička všech besed. Uměl mě odrovnat,“ vzpomínala. Hltala především jeho dávné příběhy. „Historky o Ludvíku Daňkovi. Třeba, jak mu chystal v Nymburku na soustředění pivka na pokoj. Nebo, jak to fungovalo v minulém režimu,“ usmívala se. „Zrovna nedávno jsem si říkala, že bych to trošku potřebovala doplnit, ale už jsem to nestihla. Nečekali jsme to. Vypadal v kondici. Bylo to rychlý.“