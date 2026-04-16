Náhlá smrt Imricha Bugára (†70): Co prozradilo parte?
Ne, vůbec nikdo to nečekal, ani jeho milované holky! Legendárního diskaře Imricha Bugára (†70) sice zabila zákeřná rakovina, nicméně jeho rychlý odchod šokoval i nejbližší rodinu. Potvrdilo to parte.
„Zemřel náhle, ve středu 8. dubna 2026 ve věku nedožitých 71 let,“ stojí ve smutečním oznámení. Se slavným atletem se jménem rodiny loučí manželka Olga, dcera Olinka a vnučka Sofinka. Ty tři byly jeho svět! A z onoho mrazivého slůvka »náhle « je patrné, jak nečekané bylo úmrtí jejich manžela, tatínka a dědečka...
Vždyť v souvislosti s rakovinou se dle zvyku píše o »dlouhém boji s těžkou nemocí«. V případě Imricha šlo o hodně rychlý konec. „Ani já jsem tomu nemohla uvěřit! Mně se vůbec nezdálo, že by měl nějaké potíže,“ povídala uslzená koulařka Fibingerová. „Vždyť jsem s ním mluvila nedávno, není to ani měsíc,“ přidávala zlomená běžkyně Kratochvílová. I pro ně to byla rána, blesk z čistého nebe. Poslední rozloučení s diskařským šampionem proběhne zítra v pravé poledne ve Velké obřadní síni strašnického krematoria.