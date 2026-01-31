Předplatné

Sestry Kovačkovy slaví na Australian Open, ovládly české finále juniorské čtyřhry

Alena a Jana Kovačkovy vyhrály juniorské české finále čtyřhry
Alena a Jana Kovačkovy vyhrály juniorské české finále čtyřhryZdroj: Koláž iSport.cz
Sestry Kovačkovy ovládly juniorskou čtyřhru Australian Open v českém finále
Sestry Kovačkovy ovládly juniorskou čtyřhru Australian Open v českém finále
České tenisové sestry Alena a Jana Kovačkovy ovládly juniorskou čtyřhru na US Open
Alena a Jana Kovačkovy slaví společný úspěch na juniorském US Open
Sestry Kovačkovy ovládly US Open
Sestry Kovačkovy ovládly US Open
Alena Kovačková v akci
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Australian Open
Začít diskusi (0)

Tenistky Alena a Jana Kovačkovy triumfovaly v juniorské čtyřhře na Australian Open. V českém finále v Melbourne porazily Terezu Heřmanovou a Denisu Žoldákovou 6:1, 6:3. Nasazené jedničky ovládly duel o titul za 52 minut a turnajem prošly bez ztráty setu.

Sestry Kovačkovy získaly druhý společný grandslamový titul v juniorské čtyřhře. Vloni zvítězily také na US Open. Staly se prvním českým párem od roku 2015, který juniorský debl na Australian Open vyhrál. Naposledy se to povedlo Markétě Vondroušové a Miriam Kolodziejové (nyní Škoch).

Sedmnáctiletá Alena uspěla na juniorských grandslamech potřetí. Má také deblový titul z Wimbledonu 2023, který vyhrála po boku Laury Samson. Heřmanová s Žoldákovou se do finále juniorského grandslamu dostaly poprvé.

České finále v grandslamové čtyřhře juniorek se uskutečnilo poprvé. Na Australian Open bojovaly o titul tenistky z jedné země naposledy v roce 1988. Tehdy měl závěrečný zápas australské složení.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů