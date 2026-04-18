Davidová je po operaci vyhřezlé ploténky. O pár šroubů těžší, napsala
Česká biatlonistka Markéta Davidová (29) je po operaci zad. Prozradila to na svém instagramu, kde sdílela fotku s úsměvem a berlemi.
Markéta Davidová od ledna tohoto roku opět bojovala s výhřezem ploténky, přesto v Anterselvě na ZOH absolvovala dva závody. Na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě se ale kvůli bolestem neukázala. „Objevily se otoky, a proto teď podstupuje vyšetření a zároveň se snaží rehabilitovat,“ uvedl v lednu sportovní ředitel Ondřej Rybář.
„Ještě je pořád stále všechno ve hře. Pořád se to různě mění, není ještě definitivní rozhodnutí," řekla.
Nyní je ale po operaci. Tuto zprávu prozradila na svém Instagramu, kde sdílela fotku s berlemi s hashtagem „Safe and sound“. „O pár šroubů těžší,“ připsala poznámku.