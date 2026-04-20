Neštěstí při triatlonu v USA: Smrt krásné Brazilky (†38)
Triatlon je extrémní závod a čas od času se ho zúčastní i zubatá... Při akci Memorial Hermann Ironman Texas zmizela Brazilka Mara Flavia Araujová (†38) v kalných vodách jezera Woodlans.
„Další pracovní den,“ sdílela na sociálních sítích ještě před víkendem trénovaná sportovkyně snímek od bazénu. Připravovala se na běh, plavání a jízdu na kole.
V sobotu v 9:30 místního času ji nedaleko Hostounu potápěčský tým vytáhl z vody. Brazilce, která pracovala v rádiu i jako diskžokejka a má desítky tisíc fanoušků, se stala osudnou – necelé čtyři kilometry dlouhá – plavecká část.
Příčina její smrti nebyla odhalena. Ale média přinesla svědectví blízkého přítele Lusie Taveiry: „Byla oslabená kvůli chřipce, ale stále tvrdě trénovala. Nemůžu tomu uvěřit, co se stalo.“