Neštěstí při triatlonu v USA: Smrt krásné Brazilky (†38)

Autor: mib
Triatlon je extrémní závod a čas od času se ho zúčastní i zubatá... Při akci Memorial Hermann Ironman Texas zmizela Brazilka Mara Flavia Araujová (†38) v kalných vodách jezera Woodlans.

„Další pracovní den,“ sdílela na sociálních sítích ještě před víkendem trénovaná sportovkyně snímek od bazénu. Připravovala se na běh, plavání a jízdu na kole.

V sobotu v 9:30 místního času ji nedaleko Hostounu potápěčský tým vytáhl z vody. Brazilce, která pracovala v rádiu i jako diskžokejka a má desítky tisíc fanoušků, se stala osudnou – necelé čtyři kilometry dlouhá – plavecká část.

Příčina její smrti nebyla odhalena. Ale média přinesla svědectví blízkého přítele Lusie Taveiry: „Byla oslabená kvůli chřipce, ale stále tvrdě trénovala. Nemůžu tomu uvěřit, co se stalo.“

Brazilka Maria Flavia Araujová (†38) se utopila při triatlonu v USA.
