Hokejový šampion Hruška u soudu: Kšefty s kradenými koly!
Bývalý hokejový kanonýr David Hruška (49) zažíval v české extralize hvězdné okamžiky a během své dvanáctileté kariéry posbíral hned pět mistrovských titulů. Po konci profesionální dráhy ale přišel tvrdý pád. Slavný útočník se začal topit v exekucích a jeho životní příběh nedávno dopsal další temnou kapitolu přímo na lavici obžalovaných.
Sokolovský okresní soud mu vyměřil roční podmínku za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jak vyplývá z pravomocného rozsudku, který má mít k dispozici web Novinky.cz, bývalý reprezentant nakoupil pod cenou dvě kradená horská kola. Dobře přitom věděl, jaký je jejich původ, a plánoval na nich se ziskem vydělat.
Hrozil mu přitom ještě mnohem větší průšvih. Státní zástupce jej původně vinil z toho, že se do sklepa obytného domu v lednu 2023 vloupal osobně a kola přímo ukradl. Toto obvinění se ale u soudu neprokázalo, a tak byl Hruška zproštěn obžaloby z přečinů krádeže a porušování domovní svobody.
Někdejší nejlepší střelec hokejové soutěže svou vinu sice popíral, verdikt ale Hruška nakonec bez odvolání přijal. U soudu ovšem připustil detaily, ze kterých mrazí. Do zmíněného domu se prý šel podívat ve společnosti muže, ze kterého se později vyklubal usvědčený zloděj. Hruška tvrdil, že ve sklepě jen zahlédl nějaká kola, ihned se otočil a odešel. Druhý den mu ale dotyčný zavolal s lákavou nabídkou na prodej bicyklů. Sportovec je od něj vzal a po jejich původu se raději vůbec nepídil.
Jde tak o hodně hořký stín vržený na jinak úctyhodnou kariéru hráče, který v extralize válel od svého návratu ze zámoří v roce 1996. Hruška postupně oblékal dresy Vsetína, pražské Slavie, Litvínova či Karlových Varů. S vrcholovým hokejem se rozloučil ve dvaačtyřiceti letech v roce 2019. Za tu dobu stihl v nejvyšší soutěži odehrát 859 utkání s úžasnou bilancí 303 branek a 214 asistencí.