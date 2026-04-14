Dědek se omluvil Loukotovi. Dynamo trvá na tom, že Sparta podněcuje diváky k nenávisti
Středeční extraligový Game 7 mezi Pardubicemi a Spartou přitahuje obrovskou pozornost. Nejen díky tomu, že je v sázce vstup do bojů o Masarykův pohár, ale i vzhledem k doprovodným kauzám v rámci semifinálové série. Na východě Čech se rozhodli den před unikátní hokejovou bitvou uveřejnit svůj pohled na věc, na některé vlastní kroky i dlouhodobé chování soupeře z pohledu Dynama. Řeší i téma nutného vylepšení chodu celé extraligy. Web iSport.cz přináší kompletní prohlášení s názvem: Exponovaná témata. Program play off ZDE>>>
„Hokejový klub Dynamo Pardubice reaguje na eskalující témata spojená se semifinálovou sérií Pardubic a Sparty. Vnímáme, že některé kroky Dynama, Sparty i APK LH přímo či nepřímo poškodily dobré jméno Extraligy ledního hokeje, potažmo českého hokeje. Rádi bychom před rozhodujícím 7. utkáním série situaci uklidnili a vyzvali všechny fanoušky k férovému a slušnému chování. V jednotlivých bodech níže se zároveň pokusíme popsat celou situaci naším pohledem.
E-mail Petra Dědka adresovaný Martinu Loukotovi a dvěma dalším členům Asociace profesionálních klubů ledního hokeje byl psaný v emocích bezprostředně po čtvrtém utkání série a majitel Dynama se za jeho formu i načasování řediteli extraligy omluvil.
Celá organizace Dynama stojí za Petrem Dědkem, který nedůstojným urážkám ze strany fanoušků Sparty čelí už téměř 2 roky. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že organizace Sparty úmyslně či neúmyslně podněcovala fanoušky k podobnému jednání. Svým fanouškům v minulosti schválila/umožnila využít choreografie zesměšňující osobu Petra Dědka. Tento moment zápasová režie Sparty doplnila o zvuk zacinkání kasy a hlášku z filmu Dědictví „Teď si vás kůpím všecky.“ V následném utkání se zase z reproduktorů ozývalo „Dědku, co čumíš?“
Zapojení Sparty do podněcování vlastních fanoušků k nenávisti vůči Dynamu a osobě Petra Dědka je tedy nesporné.
Celou situaci podtrhuje podpora vlastního trenéra Jaroslava Nedvěda po výzvě k nenávistnému chování z tiskové konference po skončení 5. utkání série. V průběhu celé semifinálové sady docházelo v O2 areně k naprosto absurdním situacím. Od vulgárních pokřiků pořadatelů, kteří zároveň provokovali fanoušky Pardubic, po hrubé urážky majitele Dynama od rodinných příslušníků trenérského štábu Sparty (dle sdělení klubu jde o toto video - pozn. red.)
Na dlouhodobou dehonestaci Petra Dědka fanoušky Sparty upozorňuje Hokejový klub Dynamo Pardubice téměř 2 roky, a to naprosto legitimně a v mantinelech jaké APK LH stanovuje. Domníváme se však, že tématu nebyla dlouhodobě věnovaná patřičná péče, která by podobným výstupům mohla zamezit, či je zcela vymýtit.
Mail odeslaný Petrem Dědkem byl soukromou zprávou, která v žádném případě nevznikla za účelem jakkoli ovlivnit sérii. Její poskytnutí/únik je naprosto skandálním a neprofesionálním počinem.
Eskalace vzájemné rivality a napětí při vrcholné fázi sezony poškodila Extraligu ledního hokeje. Dynamo část viny nese na svých bedrech. Neradi bychom ovšem dál tlak přenášeli na pracovníky Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, kteří v průběhu play off pracují s vypětím všech sil.
Zároveň si uvědomujeme, že Asociace profesionálních klubů ledního hokeje nebyla na podobnou situaci vhodně připravena. Důvody vidíme v poddimenzovaném rozpočtu i personálních zdrojích. Kluby extraligy musí do personálního zajištění i technologií (včetně těch kamerových) investovat větší množství finančních zdrojů. Jen tak předejdeme podobným kauzám a sporům.
Kultivace extraligového prostředí je velmi obsáhlým tématem. Ačkoliv se domníváme, že majitelé i představitelé klubů a vedení soutěže musí být před hanobením dobrého jména na stadionech i mimo ně chráněni nejvíce, tak jako je tomu v jiných elitních soutěžích, víme, že jasná pravidla se musí vydefinovat i u dalších skupin aktérů extraligy, u kterých dochází k častým urážkám.
Hokejový klub Dynamo Pardubice se zavazuje k aktivitě v otázkách spojených s kultivací českého hokejového prostředí. Zároveň na úrovni APK LH znovu otevře téma personálního posílení pracovního týmu APK LH a investice do nezbytných technologií.
Závěrem ještě jednou žádáme všechny fanoušky o vzájemný respekt a podporu svých týmů v mezích slušného chování a fair play.“
Reakce Sparty na síti X
„Oceňujeme výzvu HC Dynamo Pardubice k vzájemnému respektu a férové fanouškovské podpoře. Připojujeme se k apelům na zklidnění vyhrocené atmosféry mimo mantinely a k soustředění se na podporu svých týmů v mezích slušného chování a fair play. Pojďme si společně užít hokejovou událost, jakou sedmé semifinále je, a po sezoně se na platformě APK vrátit k debatě o kultivaci prostředí na extraligových stadionech.“