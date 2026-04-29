»Hulk« Jágr na dovolené: Zákaz natáčení
Co se často škádlívá, to se rádo mívá! Tohle motto si Jaromír Jágr (54) se svou
partnerkou Dominikou Branišovou (31) vzali za své!
Jardova životní láska si ho při měsíčním »turné« po Spojených státech neustále
dobírá. Naposledy to hokejová ikona schytala na floridské pláži, kde se Jágr se svými více než 115 kily živé váhy při chůzi v nepadnoucích pantoflích propadal do sypkého písku. „Už jde, místní Hulk. Jinak mu tady neřeknou než Hulk z Česka!“ chechtala se Dominika, když ho přirovnala k zelenému monstru z komiksů.
Uřícený Jágr si jen s úsměvem od ucha k uchu povzdychl: „Doufám, že mě netočíš, jinak bych byl nas*anej...“ A pak na Instagramu pro jistotu vyhlásil zákaz dalších takových videí!