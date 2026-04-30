Mandát kvůli kokainu myslel i na sebevraždu: Ze dna na vrchol
Populární kapela Vypsaná fiXa z Pardubic, která se seznámila na drogovém večírku, zpívá: „Dno je dobrý na to, aby sis ho prohlídl.“ Učinil tak i útočník hokejového Dynama Jan Mandát (30).
Před šesti lety na párty s kamarády neodolal kokainu. Průšvih! Nejdřív zapíral,
ale pak stejně dostal flastr na dva roky a v Pardubicích na hodinu skončil. Upadl do deprese. Vážil 116 kg. „Hledal jsem si na internetu způsoby, jak se co nejjednodušeji a bezbolestně zasebevraždit,“přiznal později.
Ze dna se hrabal i brigádou na pile za 700 korun na den. V lednu 2023 udělal tlustou čáru. Od návratu do Dynama bral bronz, pak dvě stříbra a... teď konečně zlato!
„Jsem rád, že jsem to za pomocí rodiny a blízkých ustál. Neskutečná euforie, pořád si to neuvědomuju,“ zářil štěstím Mandát.