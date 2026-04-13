Sparťan Hrdina kamarádí s Vypsanou fiXou z Pardubic: Rudé srdce vejpůl
Hudební skupina Vypsaná fifi Xa ze San Piega, neboli Pardubic, v písni Detaily zpívá: „Hrdinové nekecaj a jdou do tmy.“ Ani bývalý hokejista Jiří Hrdina (68) se toho nebojí!
Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, mistr světa z domácího šampionátu v roce 1985 a legenda pražského klubu má při semifi nálové sérii Pardubice – Sparta (šestý zápas se hraje v Praze v pondělí od 18:45 na Oneplay Sport) svou rockerskou duši poněkud rozervanou. Hrdina je totiž už nějaký jedna ruka s populární pardubickou partičkou s frontmanem Michalem Maredou (51) čili Márdim.
A ten je zase zarytý fanoušek Dynama! Sedlák a spol. dokonce oblékli v této extraligové sezoně speciální modré dresy s Márdiho texty. Hrdina, nyní skaut NHL, si s kamarády nedávno střihl roli v novém videoklipu Bylo to jistý z připravované desky Ideál. „Náš pátý člen přišel v mikině svého zaměstnavatele Dallas Stars. Kuba (režisér Kohák) ale neváhal, mikinu mu sebral, vyměnil ji za montérky a najednou byl z Jirky úplně autentický jezeďák,“ smál se hudebník. V napínavém a vypjatém boji o extraligové finále sice Hrdinovo srdce bije rudě. Ale zároveň je vejpůl kvůli Vypsané fiXe.
Jistě proběhlo hecování a zbývá odpověď na otázku: Kdo bude za hrdinu na ledě? Někdo z Pardubic? Nebo ze Sparty?