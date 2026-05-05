Grand Prix Miami tradičně přilákala smetánku včetně Messiho: Prsatice a bohové
Velká cena Miami dávno není jen o vrnění motorů, ale také o tom, aby se kolem městského okruhu promenádovaly hvězdičky, hvězdy i superhvězdy…
Kdo na Floridě něco znamená, nebo si to aspoň myslí, ten na okruhu International Autodrome nesměl chybět. Jako magnet přitahovala pozornost mechaniků tradičně vyzývavá chorvatská diva Ivana Knöllová (33). To samotní piloti byli paf, když z nebes sestoupili opravdoví bohové – fotbalista Messi i s nádhernou chotí Antonelou a jejich ratolestmi, nebo legendární tenista Rafael Nadal (39), jenž měl tu čest Antonellimu odmávat šachovnicovou vlajkou jeho velký nedělní triumf.
Gasly letěl jako vývrtka: Díky za svatozář
První kolo, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté a dost. Do sedmé rundy už Pierre Gasly (30) z týmu F1 Alpine vjet nestihl. Na trati se totiž po kolizi s Lawsonem motal jako vývrtka padající ze stolu. „Není to příjemný pocit proletět se bez kontroly hlavou dolů,“ přiznal. Ještě před osmi lety by to byl malér. Od roku 2018 ale piloty chrání před smrtelnými nárazy do hlavy tzv. svatozář (systém Halo). „Jsem v pořádku, ale zklamaný, že bez bodů,“ dodal šťastný smolař.
Co je systém Halo?
Titanový ochranný prvek nad kokpitem monopostu F1, jenž je povinný od roku 2018. Mnoha pilotům už zachránil krk, proto jej tolerují i přes odpudivý vzhled.
Vrátí se virvál?!
Jestli něco změnilo svět F1, byl to přechod z atmosférických osmiválců na elektrifikované šestiválce. Brzy se ale asi všechno vrátí do starých kolejí. Správný virvál motorů by měl být na okruzích slyšet od roku 2030. „O novinkách ohledně motorů uslyšíte velmi brzy. Už teď mohu říct, že by měly být s velmi malou elektrifikací,“ přiznal prezident FIA Ben Sulayem (64) s tím, že motor V8 je mezi mechaniky nejoblíbenějším a nejjednodušším na práci.