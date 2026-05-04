Legendární hokejista Chára přišel o otce (†74): Slzy velikána
Hokejová legenda Zdeno Chára (49) zažívá ty nejtěžší chvíle. Společně se sestrou Barborou na sociálních sítích oznámili světu mimořádně bolestnou zprávu. Ve věku 74 let zemřel jejich otec Zdeněk Chára. Někdejší špičkový československý zápasník byl nejen sportovním vzorem, ale především architektem, který ze svého vysmívaného syna stvořil jednoho z nejrespektovanějších obránců planety.
Smutnou novinku potvrdili sourozenci dojemným prohlášením. „Se smutným srdcem vám oznamujeme, že dne 30.4.2026 nás navždy opustil náš otec, dědeček, pradědeček Zdeněk Chára. Měl neskutečnou vůli a vášeň pro sport jako sportovec i jako fanoušek. Jsme nesmírně vděční za vše pozitivní, co pro nás během svého života udělal. S láskou a úctou vzpomíná rodina a blízcí,“ stojí v jejich příspěvku.
Rodák z jihočeských Strakonic byl mužem ze železa. Sám dlouhé roky reprezentoval Československo v řeckořímském zápase. Na mistrovství světa v Madridu v roce 1970 i na evropském šampionátu v Katovicích o čtyři roky později vybojoval čtvrté místo. V roce 1976 okusil i atmosféru olympijských her v Montrealu. Sportovní svět neopustil ani po konci kariéry a jako trenér dovedl slovenskou reprezentaci zápasníků až na olympiádu v Aténách v roce 2004.
Kromě milovaného zápasu se však se stejnou vervou opřel do budování kariéry svého syna. Malý Zdeno už od raného dětství vyčníval nad vrstevníky, což pro hokejové trenéry představovalo nepřekonatelný problém. Kluby obra s hokejkou odmítaly. Otec Zdeněk měl ale od samého začátku naprosto jasno a neváhal se za syna postavit.
„Pamatuji si to jako dnes. Trenér Ernest Bokroš ho nechtěl vzít do juniorky, protože je velký. Vzal jsem si tedy trénink syna na starost a pověděl jsem trenérovi Bokrošovi, že jednou z něj bude nejlepší obránce na světě. Osud to tak zařídil, že v sezóně 2008/09 získal Zdeno Norrisovu trofej pro nejlepšího obránce NHL. Já shodou náhod v létě narazil ve městě na trenéra Bokroše a pověděl jsem mu: »Co jsem ti říkal? Že jednou bude nejlepší.« Ale je to za námi, Bokrošovi jsem odpustil,“ usmíval se při vzpomínkách před lety Chára starší.
Když v Trenčíně před mladíkem zavřeli dveře, Chára starší sbalil syna a vyrazil zkusit štěstí do Prahy. Na Spartě si neobvyklého čahouna okamžitě všimli, následně zafungoval radar skautů ze slavné NHL a hokejová pohádka nabrala na obrátkách. Za úspěchem ale nestála jen genetika, nýbrž tvrdý, až sparťanský dril, který pro syna vymyslel právě otec.
„Využíval jsme i méně tradiční metody. Jednou jsem mu zabetonoval hokejku do vědra. Potřeboval zesílit zápěstí. Dobrý hokejista musí mít neustále hokejku na ledě. Učil jsem ho střílet výhradně švihem a ne příklepem,“ popisoval kdysi zasněně hrdý Zdeněk metody, které pomohly formovat budoucího kapitána vítězů Stanley Cupu.