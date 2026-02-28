Případ zabitých bratrů Gaudreauových. Právníci chtějí vysekat řidiče, který je přejel
Tím příběhem žila v uplynulých dnech celá Amerika. Po konci olympijského hokejového finále, kdy Jack Hughes vystřelil Spojeným státům v prodloužení s Kanadou (2:1p) zlatou euforii, vzali oslavující hráči na led dres s číslem 13 a jmenovkou Gaudreau. Připomenuli předloňskou tragédii zesnulého krajana Johnnyho (†31), ale i jeho mladšího bratra Matthewa (†29). Případ jejich usmrcení se dosud projednává u soudu a obhájci řidiče, který byl na konci srpna 2024 na vině v opilosti, se snaží o změnu verdiktu.
Bylo to gesto úcty a povedené zlaté memento. Američané po historickém triumfu nad Kanadou 2:1 v prodloužení nezapomněli na někdejšího parťáka. S jeho dresem oslavovali už předchozí úspěch na mistrovství světa v Dánsku a Švédsku. Na olympijské scéně však jejich sounáležitost, kdy přizvali k týmové fotografii i dvě z Johnnyho dětí, sledovalo ještě víc očí.
Ironií osudu hned o dva dny později navrhli právníci jistého Seana M. Higginse soudní odvolání vůči obviněním, jimž jejich klient čelí. Předloni v srpnu v okresu Salem právě on v opilosti šoféroval vůz, kterým srazil oba hokejové sourozence při projížďce na kolech. Mrtví byli na místě, den nato se přitom měli chystat na svatbu vlastní sestry.
„Řidič se měl v jednu chvíli pokusit předjet pomaleji se pohybující sedan a SUV. Následně vjel do protisměru, přičemž minul sedan. Když se měl pokusit zařadit se zpět do pravého pruhu, před ním jedoucí SUV se údajně přesunulo doprostřed vozovky, aby bezpečně předjelo oba cyklisty na pravé straně komunikace,“ ohlašoval posloupnost inkriminované události server 6ABC Digital.
V té chvíli došlo ke srážce se zdrcujícími následky. Johnny za sebou nechal dvě malé děti a tehdy čerstvě těhotnou manželku, o čemž ani netušil. Radostnou novinu se měl dozvědět až v následujících dnech po svatbě. Jenže Higginsova osobní bezohlednost ho spolu s bratrem Matthewem připravila o život.
Pětačtyřicetiletý pachatel byl následně obviněn hned ze čtyř případů trestného jednání, včetně opuštění místa nehody. Právníci se nyní ovšem snaží obžalobu stáhnout. Důvod? U soudu podané důkazy na obsah alkoholu v krvi nepovažují za legitimní.
Jaký je správný údaj?
Policisté po dopadení naměřili řidiči hodnotu 0,87 promile, avšak z krevní plazmy. Právě v tom spatřují Higginsovi právníci nesrovnalost a podle jejich expertní analýzy je správný údaj 0,75, což by ve státě New Jersey představovalo povolený limit pro řízení.
Sám pětačtyřicetiletý obviněný se přiznal k požívání alkoholu před jízdou i přímo za volantem. Jeho zástupci se však domnívají, že kdyby soud pracoval s nižší hodnotou, pohlížel by na celý případ odlišnou a méně přísnou optikou. „Nevíme, jak moc to ovlivnilo porotu v posuzování dalších aspektů případu,“ pronesl při úterním slyšení hlavní obhájce Richard F. Klineburger.
Není to první případ, kdy se spolu s kolegy snaží mírnit Higginsův hrozící trest. V lednu loňského roku odmítli soudní nabídku 35 let za mříženi při plném přiznání viny, přestože za zkoumané prohřešky je v americkém systému možný až dvojnásobný postih.
Obhajoba pak v dubnu přišla s návrhy na změny v posouzení události, ale byla zamítnuta. O další reakci soudu se letos dozví 14. dubna poté, co státní zástupce a porota doplnění důkazního materiálu řádně prozkoumají a projednají.
Ať konečný rozsudek dopadne jakkoliv, život dvěma mladým sourozencům nevrátí. „Měli by tu s námi být. Je to pořád největší ztráta, kterou jsme všichni utrpěli. My hráči, americký hokej, jejich vlastní rodina. Ve správném světě by oba byli s námi. A hlavně se svými blízkými,“ vyznal se olympijský vítěz se Spojenými státy Dylan Larkin.