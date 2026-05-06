Herečka Michaela Pecháčková (22): První slova o životě s Červenkou!
Král extraligové sezony Roman Červenka (40) přijel na pardubickém oři pro
srdce pohledné blonďaté herečky Michaely Pecháčkové (22), s níž si v pondělí večer poprvé vyrazil do společnosti. Námět na novou pohádku? Možná, ale jak to bylo s jejich osudovým seznámením doopravdy?
„Detaily našeho seznámení si chci nechat pro sebe. Ale oba jsme byli v pravý čas na pravém místě. Mělo to tak být, abychom se dali dohromady,“ prozradila Pecháčková v rozhovoru pro Blesk, který o vztahu se slavným hokejistou informoval jako první. Právě její milý s úsměvem od ucha k uchu ovládl galavečer Hokejista sezony. Odnesl si hned čtyři trofeje, včetně té hlavní. Přesto patřila pozornost oběma z hvězdného páru!
Ďábelské barvy
„Mám z Romana neuvěřitelnou radost. Jsem na něho moc hrdá. Chtěla jsem ho podpořit a vyrazit si s ním na první společnou akci,“ rozplývala se česká herečka, jež se proslavila rolí v seriálu ZOO. Pro slavnostní večer ale vyměnila »ošetřovatelský mundúr« za dlouhé červené šaty. „Přiznám se, že jsem je vybírala až před pár dny, abych dokonale ladila s Romanem,“ mrkla pohledem na »Červuse« v černé rozhalence. Spolu jim to hrálo ďábelskými barvami...
A co mají v plánu nyní? Roman by se měl brzy připojit k nároďáku pro MS ve Švýcarsku, Michaela má řadu pracovních povinností. „Čeká mě spousta divadelních představení, zájezdů i pěveckých akcí. Oba jsme velmi vytížení, ale když se nám povede vymyslet něco společného, bude to skvělé,“ dodala na závěr.