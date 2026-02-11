Šok Červenkovy bývalky v Miláně: Vykradli jí auto!
Mekka módy, ale také drobného zločinu. Tak se v posledních letech tituluje Milán. Stinnou stránku druhého největšího italského města poznala i bývalka českého hokejového kapitána Romana Červenky (40).
Stylistka a misska Veronika (35, dříve Machová) vyrazila do dějiště Her ne kvůli sportu, ale za prací. Současně s olympiádou se tam totiž koná týden módy.
Ještě než se ale rozkoukala, už volala policii: Vykradli mi auto! „5 minut v Miláně… Aneb vše je jednou poprvé,“ ukázala na Instagramu vymlácené zadní okénko a prohrabaný kufr s oblečením.
Kromě rychlosti tamních zlodějů pak Veroniku překvapil také přístup policie. Ta pro tyto případy totiž zřídila prakticky samoobsluhu. „Zapište si vše sama do compu, kde, co a jak. Co ukradli, a my vám to vytiskneme a dáme na to razítko,“ dostala Červenkova exmanželka instrukce.
Na dotaz, co se bude dít potom, přišla možná trochu nečekaná odpověď. „Co pak? Pak nic. Sto aut denně tady vykradou, co byste chtěla víc? Papír máte jako důkaz, až vás zastaví policie a budou chtít předložit techničák a řidičák, který vám ukradli,“ vysvětlili strážci zákona.
Milovnici módy záhy zaskočil ještě fakt, že stroj na zápis o celém incidentu je jen jeden pro celé Miláno. „Slečna, která teď zapisuje svůj případ, vše překládá v Googlu. To jí zabere zřejmě 300 let,“ povzdechla si Veronika, která si ze slavného města odveze trpké vzpomínky...