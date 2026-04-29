Mistrovský titul vystřelil Dynamu Červenka: Oslavy bez lásky?
Československá akciová továrna na látky výbušné, která pod názvem Explosia
funguje v Pardubicích dodnes, by nedokázala vyrobit takovou třaskavinu: Dynamo slaví titul! V prodloužení rozhodl veterán Roman Červenka (40).
Ta exploze euforie byla slyšet z ledu Třince až na Pernštýnské náměstí, kde křepčili fanoušci Pardubic. Oddíl z tradičního hokejového města se po vítězství 5:4 v prodloužení (4:2 v sérii) dočkal poprvé po 14 letech včetně dvou barážových ročníků oslav titulu. Ve městě perníku si vychutnávají sladkou pomstu za finálovou sérii v roce 2024, kdy Třinec otočil stav 2:3 a radoval se v sedmém duelu na ledě soupeře.
Parádní trefou v prodloužení se o letošní triumf Dynama postaral Roman Červenka. První vlnu euforie ale musel pardubický útočník vstřebat bez své nové lásky Michaely Pecháčkové (22). Půvabná herečka, známá z muzikálů a seriálu Zoo, totiž podle všeho cestu na druhou stranu republiky nemohla absolvovat a radovala se jen na dálku.
„Panebože! Já mám takovou radost!“ jásala Michaela na sociálních sítích, kam přidala svou fotku v pardubickém dresu a několik videí z předchozích zápasů. „Jsem dojatá, nemám slov. Obrovská gratulace!“ smekla před mistrovským týmem, kterému držela palce během celé série play-off, z toho častokrát přímo na stadionu. „Slavíme!“ dodala kráska, se kterou teď bezesporu »Červus« bude chtít svou radost z urvaného titulu skutečně důkladně oslavit.