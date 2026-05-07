Dokonalý manžel Federer: Jak si hýčká obětavou Mirku?
Tenista Roger Federer (44) dobře ví, že tráva je nejzelenější tam, kde se o ni dobře pečuje. A tohle pravidlo uplatňuje i v manželství se svou krásnou Mirkou, která mu během jeho kariéry byla velkou oporou. Švýcarská legenda teď přiznala, jak to své manželce kompenzuje...
Manželství rodáka z Basileje vždy působilo idylicky. Navzdory tomu, jak náročný program Federer jako elitní sportovec míval. Nakombinovat vše s péčí o dvojčata Mylu Rose a Charlene Rivu (obě 16) a Lea s Lennym (oba 12) nejspíš nebylo snadné. Přesto láska Rogera a Mirky, kteří se potkali ještě jako teenageři, trvá dodnes. A švýcarský tenista přiznal, co všechno je pro svou ženu schopen podniknout.
„Pokud chce strávit 10 hodin na nákupech, jdu s ní. Jdu, protože ona na mě na turnajích čekala 10 hodin,“ vysvětlil svůj úhel pohledu Federer, jehož přístup je nejspíš snem mnoha žen.
„Když jsme spolu, snažím se jí zpříjemnit den, aby byla šťastná. Nemůže pořád jen dávat, aniž by něco dostala,“ míní Roger, který si je vědom toho, že jeho žena pro něj a jeho kariéru mnohé obětovala. A on se jí to snaží oplatit. „Na dovolené jsem připravený si role prohodit, to je středem pozornosti ona. Když jsme na prázdninách, udělám vše, co si přeje,“ popsal olympijský šampion své tipy na šťastné manželství.