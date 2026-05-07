Mistr světa Koukal má srdce na kusy. Mrazivé vyznání do nebe své Míše (†47): Lásku utla smrt!
Sám byl během kariéry zvyklý bojovat a rvát se. Proti těžké chorobě ale často obrana neexistuje! Mistr světa v běhu na lyžích z roku 2003 Martin Koukal (47) teď kvůli tomu oplakává svou tajnou lásku Míšu (†47). Taky se nevzdala, vyhrát ovšem nemohla!
Už nikdy milovanou Michaelu nepohladí po vlasech, neuvidí její půvabný úsměv a neuslyší z úst: Miluju tě! „Děkuju moc za všechno, Mišáku. Chtěli jsme spolu zestárnout, ale život není fér,“ poslal Koukal srdceryvné vyznání do oblak zbožňované ženě, jež v jeho srdci nahradila manželku Vandu.
„Věřím, že se ještě potkáme,“ doufá jeden z nejlepších českých klasiků historie. Koukal vyhrál juniorské i seniorské MS. Uměl to všem nandat ve sprintu, ale i v laufu. Po kariéře s kamarádem Radkem Jarošem zdolával velehory a hobbíkům vysvětloval základy skluzu.
Teď musí vystrojit pohřeb lásce Michaele, který proběhne už dnes, dva dny po její smrti, v Liberci. „Bojovala statečně až do úterý 5. května, kdy boj ve věku 47 let prohrála!“ stojí na smutečním psaní!
Duhový pohřeb
Nejbližší se s Michaelou Jahnovou (†47) rozloučí dnes v liberecké kapli sv. Panny Marie u Obrázku. A nebude to žádná černočerná tryzna. Naopak. „Míša je barvou, světlem a inspirací, která dává životu skutečný smysl. Na rozloučení s Miškou si prosím vezměte barevné oblečení. Milovala oranžovou, červenou a modrou,“ stojí v posledním příspěvku na jejím facebookovém profilu.